Gặp nhau ở ngày hội, chung tay chăm lo việc xóm

Trong những ngày tháng 11, các tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Thượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao, Bữa cơm Đại đoàn kết là dịp để các gia đình, các thế hệ trong khu dân cư ngồi lại, trò chuyện và hỏi thăm nhau.

“Bình thường ai cũng bận việc nhà, có khi gặp nhau ngoài ngõ chỉ kịp chào một câu. Đến ngày hội, bà con có dịp ngồi lại, hỏi thăm nhau. Sống cùng một khu, biết nhà nào đang cần giúp thì mỗi người góp một tay, có khi chỉ là sang hỏi thăm hay giúp một việc vừa sức mình”, bà Nguyễn Thị Phượng, người dân phường Phú Thượng chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên tặng quà cho người dân tại khu dân cư. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Tại ngày hội, các tổ dân phố cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhìn lại những việc đã làm trong năm, từ chăm lo an sinh xã hội đến giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Những phần quà được trao tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào ở địa phương cũng được biểu dương trước bà con khu dân cư.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên, ngày hội là dịp để Ban Công tác Mặt trận lắng nghe người dân góp ý về những việc chung của tổ dân phố. Từ ý kiến của các hộ, khu dân cư có thể bàn việc nào cần làm trước, ai có thể tham gia và cần huy động thêm sự hỗ trợ ở đâu. “Khi bà con cùng bàn xem khu dân cư cần làm việc gì trước và mỗi người có thể góp sức ra sao, việc giúp đỡ các hộ khó khăn hay giữ gìn vệ sinh ngõ phố cũng dễ duy trì hơn”, bà Trương Tú Uyên chia sẻ.

Cùng giữ gìn cơ sở thờ tự văn minh, sạch đẹp

Tại phường Nghĩa Đô, việc giữ gìn cảnh quan và nếp sống văn minh ở các cơ sở thờ tự được đưa ra bàn bạc giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức tôn giáo, ban quản lý di tích và đại diện khu dân cư. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức tọa đàm về phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và di tích lịch sử.

Lãnh đạo thành phố và phường Nghĩa Đô tặng quà lưu niệm các vị tu sĩ, chức sắc, chức việc, đại diện các tổ chức tôn giáo và ban quản lý di tích. Ảnh: Mộc Thanh

Các ý kiến tại tọa đàm tập trung vào những việc cần phối hợp tại cơ sở thờ tự, từ vận động người dân giữ vệ sinh, bảo vệ cảnh quan đến bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Với việc tu bổ, tôn tạo di tích, các đại biểu lưu ý yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ các yếu tố gốc của di tích.

Ngay tại tọa đàm, đại diện MTTQ, chính quyền, các tổ chức tôn giáo, ban quản lý di tích và Ban Công tác Mặt trận đã ký kết phối hợp giữ gìn cơ sở thờ tự văn minh, sạch đẹp. Nội dung ký kết hướng tới phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan và bảo đảm trật tự tại nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thanh đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động tín đồ tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện và các phong trào tại khu dân cư. Bà cũng yêu cầu chính quyền, MTTQ và các cơ quan chuyên môn chủ động gặp gỡ, lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền. Những kiến nghị tại tọa đàm cần được cụ thể hóa thành chương trình phối hợp, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện.

Từ bữa cơm chung ở Phú Thượng đến việc ký kết giữ gìn cơ sở thờ tự ở Nghĩa Đô, sự gắn bó trong khu dân cư được vun đắp qua những việc người dân có thể trực tiếp tham gia. Khi bà con biết gia đình nào cần giúp đỡ, cùng bàn cách giữ gìn ngõ phố và chăm lo những nơi sinh hoạt chung, tinh thần đoàn kết của ngày hội được tiếp nối trong đời sống hằng ngày.