Gắn kết tình làng nghĩa xóm

Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia các phong trào thi đua. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Tại khu dân cư Quý Thạnh 2, ngày hội thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Thông qua các hoạt động tại ngày hội, người dân cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự đồng lòng của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển. Cùng với Quý Thạnh 2, khu dân cư Ngọc Sơn Đông cũng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí đầm ấm, đoàn kết và phấn khởi.

Một trong những nội dung được chú trọng tại ngày hội ở các địa phương là hoạt động chăm lo an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, những suất quà đã được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, thông qua sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân, khu dân cư đã vận động thêm các suất quà hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, góp phần động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, gắn với các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày hội Đại đoàn kết còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của văn hóa trong đời sống xã hội; khuyến khích mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh.

Qua đó, từng bước hình thành những chuẩn mực ứng xử đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh và giàu bản sắc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn xã Thăng Bình không chỉ là hoạt động kỷ niệm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, nghĩa tình và sự sẻ chia.

Từ những hoạt động thiết thực, những phần quà nghĩa tình đến việc biểu dương các điển hình tiêu biểu, ngày hội đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thông qua ngày hội, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, tạo nền tảng quan trọng để mỗi khu dân cư trở thành một cộng đồng văn minh, nghĩa tình, nơi mọi người cùng quan tâm, chia sẻ và chung tay xây dựng quê hương Thăng Bình ngày càng giàu đẹp, phát triển.