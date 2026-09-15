Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Lào tại Liên bang Nga

Đoàn Đại sứ quán Lào chúc mừng Đại sứ, các cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại cuộc gặp, Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy chúc mừng về những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế đất nước; đồng thời gửi lời chúc mừng tới Đại sứ Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga nhân ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Lào nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, gắn bó và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; khẳng định việc cùng chia sẻ niềm vui trong những dịp lễ lớn của mỗi nước là một biểu hiện sinh động của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Cảm ơn Đại sứ và đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào đã đến chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, luôn được Việt Nam trân trọng và gìn giữ.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Đại sứ điểm lại những kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Đại sứ cũng chia sẻ với phía Lào về việc Quỹ Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy, đại văn hào của nước Nga trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế nói chung và nước Nga nói riêng đối với những nỗ lực, đóng góp của Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga; trao đổi về phương hướng tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan đại diện, qua đó góp phần vun đắp và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.