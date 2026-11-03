Gắn kết tình hữu nghị qua văn hóa Việt – Nga
Hướng tới kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917–2026), chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nga là dịp để những người Việt Nam từng học tập, sinh sống và làm việc tại Liên Xô và Liên bang Nga gặp gỡ, ôn lại những ký ức gắn bó với đất nước, con người và văn hóa Nga. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Nga, Belarus, Kazakhstan và Azerbaijan tại Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-ket-tinh-huu-nghi-qua-van-hoa-viet-nga-246261103063834516.htm