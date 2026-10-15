Gắn kết thương mại với du lịch biển ở Lâm Đồng, mở lối ra cho đặc sản địa phương

Với lợi thế về kinh tế biển, nông nghiệp đặc trưng, du lịch, năng lượng và logistics, không gian phát triển mới sau sáp nhập mở ra nhiều cơ hội để Lâm Đồng mở rộng thị trường, nâng cao năng lực giao thương. Trong đó, Đông Lâm Đồng được kỳ vọng phát huy vai trò cửa ngõ kết nối hàng hóa với các thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế thực chất, cần tháo gỡ những điểm nghẽn trong chế biến, xúc tiến thương mại và liên kết chuỗi, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa người sản xuất, doanh nghiệp và nhà phân phối.

Phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương

Việc hợp nhất 3 địa phương đã tạo ra một không gian du lịch rộng lớn, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên đặc sắc. Nếu như Lâm Đồng nổi bật với khí hậu, cảnh quan, văn hóa và du lịch nghỉ dưỡng; Bình Thuận có lợi thế về biển, đảo, thể thao biển và nghỉ dưỡng; thì Đắk Nông sở hữu hệ sinh thái rừng, văn hóa bản địa và Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Hạ tầng giao thông góp phần phát triển du lịch ở khu vực Đà Lạt.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đoàn Quốc Lê - Giám đốc điều hành The Anam Mũi Né - nhận định, đối với doanh nghiệp trong ngành du lịch, trọng tâm là thu hút phân khúc khách hàng giá trị cao, cải thiện tính nhất quán dịch vụ, phát triển trải nghiệm và quản lý hiệu quả từng thị trường nguồn. Khi Lâm Đồng tăng cường xúc tiến, quảng bá điểm đến, cải thiện hạ tầng kết nối, nâng cao chất lượng sản phẩm và chuẩn hóa dịch vụ, du lịch sẽ đóng góp bền vững hơn cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho rằng, cần tăng cường gắn kết hoạt động thương mại với du lịch biển và dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch tại chỗ.

Theo đó, các đơn vị cần nâng cấp các điểm giới thiệu sản phẩm, xây dựng bộ quà tặng đặc trưng, đưa hàng hóa địa phương có kiểm soát chất lượng vào khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, điểm tham quan và sự kiện. Thanh long, nước mắm, hải sản chế biến, sản phẩm thủ công và đặc sản vùng miền,... không chỉ được bán như hàng hóa, mà còn phải được kể bằng câu chuyện về con người, văn hóa biển, vùng đất và phương thức sản xuất.

Du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch ở Mũi Né.

Đại diện Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đánh giá, trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã chủ động đầu tư vùng nguyên liệu, cơ sở đóng gói, chế biến, cấp đông, tiêu chuẩn chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu.

Tuy nhiên, khu vực phía Đông Lâm Đồng vẫn còn những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ như đầu ra một số nông sản chưa ổn định; thanh long và thủy sản chịu sức ép lớn từ biến động thị trường và tiêu chuẩn nhập khẩu; sản phẩm chế biến sâu chưa tương xứng với nguồn nguyên liệu; liên kết giữa sản xuất, chế biến, logistics và phân phối còn thiếu bền vững. Nhiều doanh nghiệp nhỏ có sản phẩm đặc sắc nhưng hạn chế về thiết kế bao bì, marketing, ngoại ngữ, thương mại điện tử và khả năng tiếp cận nhà mua hàng lớn.

Ông Đỗ Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, cho biết, thời gian qua, các HTX sản xuất, chế biến thanh long tại khu vực Đông Lâm Đồng đã tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, nhưng hiệu quả chưa cao. Một trong những nguyên nhân là đầu ra chưa ổn định, trong khi thanh long vẫn chịu sức ép từ biến động thị trường và các tiêu chuẩn nhập khẩu.

Vườn thanh long ở khu vực Bình Thuận cũ.

Theo ông Hiệp, trong không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng, ngành chức năng cần tăng cường xúc tiến, quảng bá để đưa các sản phẩm chế biến từ thanh long, thủy sản và đặc sản địa phương vào hệ thống khu nghỉ dưỡng, resort. Đây là kênh giúp sản phẩm tiếp cận trực tiếp khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiêu thụ ngay tại địa phương.

Liên kết nội tỉnh, tạo sức bật cho hàng hóa

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại thời gian tới cần chuyển mạnh từ tham gia chương trình sang tạo ra hiệu quả thực chất cho doanh nghiệp. Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Du lịch cần kết nối đúng nhu cầu của doanh nghiệp, từ thị trường mục tiêu, đối tác đến kênh phân phối.

Phát triển du lịch nông thôn kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP ở Lâm Đồng.

Ông Thành nhận định, với lợi thế về nông nghiệp, du lịch và công nghiệp, các khu vực trong tỉnh có nhiều cơ hội hợp tác, bổ trợ lẫn nhau. Vì vậy, cần khai thác tốt thị trường nội tỉnh, tăng cường giao thương giữa các doanh nghiệp trước khi mở rộng tìm kiếm những thị trường xa hơn.

"Xúc tiến là phải tạo ra kết nối và tạo ra các đơn hàng. Đơn hàng sẽ tạo ra tăng trưởng cho doanh nghiệp và cho tỉnh", ông Thành nhấn mạnh.

Ở góc độ cơ quan xúc tiến, bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng, để phát huy vai trò cửa ngõ giao thương của Đông Lâm Đồng, phải tăng cường kết nối hàng hóa của khu vực và của toàn tỉnh với hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chuỗi phân phối và các thị trường trọng điểm. Cần nghiên cứu tổ chức các chương trình kết nối chuyên sâu theo từng ngành hàng, nhất là nông sản, thủy sản, sản phẩm chế biến và sản phẩm phục vụ du lịch.

Điểm thu mua, đóng gói thanh long ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với mở rộng thị trường, việc nâng cao giá trị sản phẩm cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Người dân, HTX và doanh nghiệp cần được khuyến khích đầu tư chế biến sâu, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới để giảm phụ thuộc vào tiêu thụ sản phẩm thô, hạn chế rủi ro mùa vụ và cải thiện giá trị gia tăng.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Trọng tâm là chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác, chứng nhận và bảo hộ thương hiệu. Đây là điều kiện then chốt để sản phẩm duy trì thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu bền vững, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho hay.