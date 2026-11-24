Quy mô tăng trưởng nhanh

Thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam đang ngày càng phát triển về quy mô, hạ tầng và kết nối quốc tế. Khởi đầu, các mặt hàng được giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), gồm: Cà phê, cao su, thép và đến nay đã kết nối với các sở giao dịch trên thế giới với 4 nhóm hàng, gồm: Năng lượng, nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp giao dịch. Ảnh: Trần Hiếu

Theo số liệu mới nhất của MXV, đến hết quý III-2026, khối lượng giao dịch trên MXV tăng 80,3%; nhiều thời điểm giá trị bình quân đạt hơn 9.000 tỷ đồng/ngày, phiên cao nhất lên tới 35.960 tỷ đồng. Quý III-2026, MXV-Index tăng 13,9% so với quý trước và tăng 22,1% so với đầu năm. Lũy kế 3 quý của năm 2026, giá trị giao dịch tăng 43,1%; tài khoản mở mới ước đạt 50.000, tăng 305,6%, vượt tổng số mở mới trong cả năm 2025. Đáng chú ý, nông sản chiếm gần 50% khối lượng giao dịch và 52,61% tổng giá trị toàn thị trường trong quý III-2026.

Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đồng nghĩa thị trường hàng hóa phái sinh đã phát huy vai trò với nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hoạt động tại MXV chủ yếu dựa trên hợp đồng niêm yết ở các sở giao dịch quốc tế; sản phẩm mang đặc trưng hàng hóa Việt Nam chưa được niêm yết như kỳ vọng. Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu tham gia phòng ngừa rủi ro giá còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp chưa thấy lợi ích rõ so với mua bán truyền thống.

Chẳng hạn, Việt Nam có thế mạnh về cà phê Robusta, gạo, cao su, hồ tiêu, hạt điều. Biến động giá quốc tế tác động không nhỏ đến chi phí đầu vào, doanh thu và việc thực hiện hợp đồng giao dịch. Mặt khác, nếu sản phẩm phái sinh chưa phù hợp đặc tính hàng hóa trong nước, chưa thu hút doanh nghiệp sản xuất và thương mại thì tiềm năng hình thành giá tham chiếu khó được khai thác.

Chuẩn hóa để dễ kết nối

Theo các chuyên gia, sức phát triển lâu dài của thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam còn phụ thuộc khả năng thu hút doanh nghiệp có nhu cầu phòng vệ giá. Mặt khác, để thu hẹp khoảng cách với hàng hóa vật chất, các chuyên gia cho rằng, cần phát triển sản phẩm từ mặt hàng Việt Nam có lợi thế, quy mô đủ lớn và nhu cầu phòng ngừa rủi ro rõ ràng. Định hướng đến năm 2030 của Bộ Công Thương là có khoảng 10 mặt hàng được giao dịch trên MXV, thu hút 300-500 doanh nghiệp và hình thành giá tham chiếu cho 3-5 mặt hàng chủ lực, từ đó nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương Lê Bá Ngọc cho rằng, chuẩn hóa là tiền đề để thị trường hàng hóa phái sinh phục vụ nền kinh tế thực. Yêu cầu chuẩn hóa cần gắn với tiêu chuẩn chất lượng, khối lượng và điều kiện giao nhận, xuất phát từ nhu cầu thị trường, phù hợp khả năng cung ứng.

Cùng với đó, hệ thống kiểm định phải đáng tin cậy giúp giảm chi phí xác minh; kho bãi, logistics và chứng từ xác nhận quyền đối với hàng hóa giúp việc lưu giữ, chuyển giao thuận lợi; thông tin giá minh bạch giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định có cơ sở... Khi các khâu vận hành thống nhất, doanh nghiệp mới có cơ sở tin cậy đưa hàng hóa vào giao dịch, sử dụng hợp đồng phái sinh để phòng ngừa biến động giá.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và hợp tác xã có thể đóng vai trò kết nối nhu cầu thị trường với nông dân thông qua hợp đồng liên kết. Nguồn hàng ổn định, đáp ứng yêu cầu giao nhận là điều kiện để tham gia thị trường giao dịch tập trung. Doanh nghiệp dùng hợp đồng phái sinh để phòng ngừa rủi ro biến động giá đối với nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm đầu ra. Còn nông dân hưởng lợi gián tiếp khi đầu ra ổn định và phương thức xác định giá minh bạch.

Liên quan tới vấn đề an toàn hệ thống, PGS.TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, lưu ý: “Một thị trường có quy mô giao dịch lớn chưa chắc là thị trường phát triển lành mạnh”.

PGS.TS. Ngô Trí Long nêu ví dụ, với 100 triệu đồng ký quỹ để giao dịch hợp đồng trị giá 1 tỷ đồng nếu có biến động bất lợi 5% có thể gây lỗ 50 triệu đồng, bằng một nửa số tiền ký quỹ. Do đó, quản trị rủi ro cần bao quát khách hàng, thành viên giao dịch, Sở Giao dịch và tổ chức thanh toán bù trừ; tiền ký quỹ và tài sản bảo đảm phải được quản lý, hạch toán, đối soát riêng...

Việc giám sát thị trường dựa trên dữ liệu cần theo dõi vị thế giao dịch, mức độ tập trung rủi ro, biến động bất thường, dấu hiệu thao túng. “Việc kết nối thông tin giữa thị trường hàng hóa phái sinh với thị trường hàng hóa cơ sở cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp nhận diện những hành vi lợi dụng giao dịch trên hai thị trường để tác động đến giá”, PGS.TS. Ngô Trí Long phân tích.

Rõ ràng, sau 16 năm, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam đã có nền tảng giao dịch, công nghệ và kết nối quốc tế. Giai đoạn tới, thị trường này cần chuyển trọng tâm sang nâng chất lượng liên kết với nền kinh tế. Khi hàng hóa được chuẩn hóa, doanh nghiệp tham gia thực chất, giá tham chiếu đáng tin cậy và rủi ro được kiểm soát, thị trường phái sinh mới hỗ trợ tích cực cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.