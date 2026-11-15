Gắn kết quân dân từ những hoạt động thiết thực

Thượng tá Đoàn Khắc Tuấn, Chủ nhiệm chính trị tặng quà các gia đình chính sách.

Tại phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 Hải quân đã tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần tạo sự gắn kết giữa đơn vị với địa bàn đóng quân. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình cảm quân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phong phú, lành mạnh.

Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Thôi.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Trung tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thôi, người được đơn vị nhận phụng dưỡng, với phần quà trị giá 1,5 triệu đồng; đồng thời trao tặng 4 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với các gia đình có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Thông qua hoạt động, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 Hải quân tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, vững mạnh. Qua đó, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân gần dân, gắn bó với nhân dân.