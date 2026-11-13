Gắn kết quân dân, chung sức bảo vệ biển, đảo quê hương

Đây là hoạt động góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tình yêu biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa tình yêu biển, đảo

Theo nội dung ký kết, Phòng Chính trị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn; Hải đội 301 phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vườn Lài.

Các bên thống nhất triển khai chương trình bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Lễ ký kết giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 3 với các đơn vị.

Trọng tâm phối hợp là đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ phối hợp giới thiệu truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh theo kế hoạch.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp và những hình thức phù hợp với từng địa bàn, chương trình hướng đến việc đưa kiến thức về biển, đảo đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy vai trò của mỗi người dân trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại tá Cao Xuân Quận, phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng nhấn mạnh: “Bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên biển không chỉ bằng sức mạnh của lực lượng, phương tiện và các biện pháp thực thi pháp luật, mà còn bằng sức mạnh của lòng dân, của nhận thức, niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với biển, đảo Tổ quốc”.

Theo Đại tá Cao Xuân Quận, sự quan tâm, đồng hành của chính quyền và nhân dân địa phương là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương sẽ góp phần kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chăm lo hậu phương, tiếp thêm động lực cho người lính biển

Không chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền, chương trình phối hợp còn hướng đến những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cảng Hải đội 301.

Theo đó, các bên sẽ phối hợp vận động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh, góp phần chia sẻ khó khăn với các đối tượng cần được quan tâm trong cộng đồng.

Hằng năm, các bên phối hợp thực hiện ít nhất một công trình, phần việc phục vụ sinh hoạt, huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ theo từng chương trình ký kết.

Đồng thời, tham gia xây dựng “Vườn cây đại đoàn kết” tại đơn vị; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Những hoạt động này tuy không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của hậu phương đối với những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chương trình “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” giai đoạn 2026 - 2030 là hoạt động thiết thực nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục truyền thống với các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hậu phương quân đội sẽ tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa quân và dân.

Đại diện các phường trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu, sự đồng hành của nhân dân chính là nguồn sức mạnh quan trọng đối với lực lượng Cảnh sát biển. Mỗi hoạt động hướng về biển, đảo, mỗi công trình và phần việc được triển khai đều góp phần bồi đắp niềm tin, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn và phường Vườn Lài trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm và động viên của chính quyền, nhân dân địa phương đối với lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương.