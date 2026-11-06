Gắn kết quả KPI với đánh giá cán bộ cuối năm tại Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM

Chiều 6-11, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng).

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 tháng năm 2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM lãnh đạo triển khai tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 152 đảng viên, vượt chỉ tiêu năm 2026 (150 đảng viên).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, áp lực trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là yêu cầu cập nhật, làm sạch dữ liệu đảng viên và dữ liệu cán bộ với khối lượng lớn, thời hạn gấp.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, qua nắm tình hình tại cơ sở, đội ngũ cán bộ đang chịu áp lực rất lớn về tiến độ công việc. Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan nắm sát tình hình, tham mưu giải pháp chia sẻ khó khăn với cơ sở; trong đó, xem xét giãn tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ nhằm bảo đảm chất lượng công việc và sức khỏe cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP thảo luận tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Nêu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP thông tin, các đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM đang thực hiện nhiều nhiệm vụ cuối năm, đồng thời cập nhật, khai báo dữ liệu đảng viên trên các nền tảng chuyển đổi số trong Đảng và đánh giá KPI. Thường trực Đảng ủy luôn chỉ đạo sát sao, động viên các đảng viên nỗ lực hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Xác định rõ đầu việc, cơ quan chủ trì và tiến độ thực hiện

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, đánh giá, dù khối lượng công việc rất lớn, thời hạn gấp, yêu cầu độ chính xác cao và nhiều nhiệm vụ lần đầu triển khai theo hướng hệ thống hóa, chuẩn hóa, các tổ chức đảng trực thuộc đến nay đã hoàn thành phần lớn yêu cầu công việc.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tiếp tục rà soát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, bảo đảm cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Các kế hoạch cần xác định rõ đầu việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tiến độ thực hiện; chủ động điều chỉnh theo thẩm quyền đối với những nội dung chưa sát thực tiễn.

Đồng chí lưu ý các cơ quan tham mưu nghiên cứu tích hợp các nghị quyết về xây dựng Đảng và công tác cán bộ thành chương trình hành động chung, khắc phục tình trạng kế hoạch nặng về lý thuyết, phụ lục dài nhưng chưa sát yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phải đi đầu trong đổi mới phương thức cụ thể hóa nghị quyết. Theo đồng chí, Đảng bộ có lợi thế sở hữu đội ngũ cán bộ năng lực tốt, trực tiếp quản lý các cơ quan đầu não của Thành ủy, do đó cần phát huy điểm mạnh này để nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

Về xác định vị trí việc làm, đồng chí nêu rõ các ban Đảng và đơn vị trực thuộc phải tập trung rà soát kỹ lưỡng, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu của Trung ương, bởi đây là căn cứ trực tiếp để bố trí biên chế trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đối với việc triển khai hệ thống quản lý đánh giá cán bộ (KPI) gắn với đánh giá cán bộ cuối năm, đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, danh mục công việc đăng ký phải có định lượng, sản phẩm cụ thể và tiến độ hợp lý. Người quản lý trực tiếp cần nâng cao trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt kết quả đánh giá. Các đơn vị khẩn trương cập nhật kết quả đánh giá KPI quý 1 và quý 2 vào hệ thống trước ngày 30-11; công tác đánh giá cán bộ năm 2026 phải hoàn thành trước ngày 15-12. Các tổ chức đảng trực thuộc cần khẩn trương kiện toàn cấp ủy, ổn định tổ chức; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, chủ động chuẩn bị công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời xây dựng chương trình công tác năm 2027 theo hướng ngắn gọn, rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện.