Gắn kết quả công tác kiểm tra, giám sát với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ…

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Chính phủ cập nhật kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ, hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Chính phủ có nhiều tổ chức đảng, số lượng đảng viên lớn, lĩnh vực quản lý đa dạng, nhiều nhiệm vụ mang tầm chiến lược, hệ trọng, phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh, yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng cao; nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; yêu cầu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra ngày càng rõ nét.

Báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề tập huấn tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Điều đó đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phải thật sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện; không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các đại biểu cần xác định đây không chỉ là hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ mà còn là yêu cầu trực tiếp để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Cần tập trung nắm vững các nguyên tắc, quy định, quy trình, phương pháp nghiệp vụ; đặc biệt chú trọng những quy định mới, những vấn đề khó, phức tạp, dễ phát sinh sai sót trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, chủ động nêu những khó khăn, vướng mắc, những tình huống cụ thể phát sinh tại cơ quan, đơn vị để được hướng dẫn, giải đáp. Đối với mỗi chuyên đề, cần chú trọng cả kiến thức quy định và kỹ năng tổ chức thực hiện, nhất là kỹ năng thẩm tra, xác minh, đánh giá chứng cứ, xử lý tình huống và tham mưu kết luận, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, chặt chẽ, khách quan và thuyết phục.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm quán triệt, phổ biến những nội dung thiết thực; rà soát phương pháp, quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cơ quan, đơn vị; kịp thời khắc phục hạn chế, bất cập; chủ động cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải gắn kết quả công tác kiểm tra, giám sát với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, không để bị động, bất ngờ; thực hiện nghiêm việc xem xét, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định; cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất, năng lực, uy tín, phương pháp công tác khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ nghiệp vụ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu và thảo luận 4 chuyên đề: Những nội dung trọng tâm khi tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng; Những điểm cần lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập; Một số lưu ý khi tiến hành thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng, công tác lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát trên môi trường điện tử (lập hồ sơ, số hóa, bảo mật tài liệu, quản lý chứng cứ điện tử); Một số kinh nghiệm khi thực hiện giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.