Gắn kết phụ nữ từ những mô hình, câu lạc bộ

Dù mới thành lập gần 3 tháng nhưng mô hình Dân vận khéo tập hợp “Phụ nữ tôn giáo tham gia xây dựng tổ chức Hội, sống tốt đời, đẹp đạo” ở bản Huổi Lếch, xã Mường Toong, với 63 thành viên thu hút hội viên tham gia tích cực. Những buổi gặp gỡ, trao đổi và các hoạt động chung không chỉ tạo thêm cơ hội để chị em giao lưu mà còn giúp tổ chức Hội gần gũi hơn với phụ nữ trên địa bàn.

Ra mắt mô hình Dân vận khéo tập hợp “Phụ nữ tôn giáo tham gia xây dựng tổ chức Hội, sống tốt đời, đẹp đạo” bản Huổi Lếch, xã Mường Toong. Ảnh: C.T.V

Chị Lù Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Toong cho biết, Huổi Lếch là địa bàn có khoảng 95% chị em theo tôn giáo. Đặc điểm này đòi hỏi tổ chức Hội phải lựa chọn cách làm phù hợp để thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động Hội đến với hội viên. Vì vậy, Hội LHPN xã đã lựa chọn Chi hội Phụ nữ bản Huổi Lếch để xây dựng mô hình, tập hợp và phát huy vai trò của hội viên phụ nữ có đạo, tạo không gian sinh hoạt chung, giúp chị em có thêm điều kiện tham gia các phong trào tại địa phương.

Thông qua mô hình, chị em được tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, các phong trào thi đua và cuộc vận động do Hội phát động. Quan trọng hơn, việc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên giúp cán bộ Hội hiểu hội viên hơn, kịp thời động viên, khuyến khích chị em tham gia các hoạt động chung.

Phụ nữ bản Huổi Lếch giao lưu thể thao tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Mường Toong, lần thứ I, năm 2026. Ảnh: C.T.V

“Qua các buổi sinh hoạt chị em hiểu hơn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt hơn. Đặc biệt, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp các thành viên gần gũi, gắn bó, vui vẻ tham gia các phong trào ở bản, xã”- chị Thào Thị Mú, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Huổi Lếch, chủ nhiệm mô hình, chia sẻ.

Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Mường Toong vừa qua, phụ nữ bản Huổi Lếch tích cực tham gia các môn thi đấu giao lưu văn nghệ. Tham gia mô hình có hình thức sinh hoạt phù hợp, chị em tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm và cơ hội hòa mình vào đời sống cộng đồng.

Để các cấp Hội thực sự là điểm tựa, là ngôi nhà an toàn cho mỗi chị em, mỗi gia đình, tổ chức hội phụ nữ các cấp tỉnh Điện Biên đã tăng cường hoạt động hỗ trợ tại cộng đồng. Đặc biệt, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vừa qua, hàng chục hội viên Chi hội Phụ nữ bản Đắng, xã Nà Tấu đã cùng tham gia đào móng nhà cho gia đình chị Lò Thị Cương, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở chưa ổn định. Khi gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, chị em trong chi hội đã góp sức bằng ngày công lao động, chung tay để công trình sớm được triển khai. Với gia đình chị Cương, những ngày công ấy góp phần giảm bớt chi phí xây dựng, đẩy nhanh tiến độ làm nhà. Còn với các hội viên, đây là dịp để tình cảm, trách nhiệm với nhau được thể hiện bằng hành động thiết thực.

Hội viên phụ nữ chi hội bản Đắng, xã Nà Tấu chung tay hỗ trợ gia đình chị Lò Thị Cương đào móng nhà.

Cùng với việc quan tâm phụ nữ trong độ tuổi lao động, một số cơ sở Hội còn tìm cách mở rộng không gian sinh hoạt cho phụ nữ cao tuổi, nhóm hội viên có nhiều kinh nghiệm sống nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia các hoạt động phù hợp. Tại xã Quài Tở, mô hình “Phụ nữ cao tuổi tham gia hoạt động Hội phụ nữ” được xây dựng nhằm tạo thêm cơ hội để chị em tiếp tục giao lưu, chia sẻ và đóng góp cho gia đình, cộng đồng.

Dưới sự chỉ đạo của chi bộ bản Tân Lập, với sự hướng dẫn nghiệp vụ của Hội LHPN xã Quài Tở, mô hình được xây dựng và sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần. Cách tổ chức này tạo điều kiện để phụ nữ cao tuổi chủ động tham gia, đồng thời duy trì sự kết nối thường xuyên thay vì chỉ gặp nhau trong những dịp sinh hoạt, hội họp chung.

Thông qua các buổi sinh hoạt, Hội LHPN xã Quài Tở cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn giá trị văn hóa gia đình, giáo dục và nuôi dạy con cháu. Đây cũng là dịp để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, cùng vận động gia đình thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Dưới đôi bàn tay khéo léo của hội viên phụ nữ cơ sở, đường vào các bản ở xã Nà Tấu ngập tràn sắc hoa.

Với vốn sống, kinh nghiệm và uy tín trong gia đình, cộng đồng, các thành viên có thể tiếp tục phát huy vai trò trong giáo dục con cháu, giữ gìn nếp nhà, truyền dạy những giá trị văn hóa tốt đẹp và vận động người thân tham gia các hoạt động ở cơ sở. Khi được tạo điều kiện đóng góp, phụ nữ cao tuổi không đứng ngoài các phong trào mà trở thành một bộ phận tích cực trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết.

Ngoài các phong trào, câu lạc bộ, mô hình triển khai mạnh ở cơ sở, sự gắn kết tổ chức hội phụ nữ Điện Biên còn được vun đắp qua các hoạt động thường ngày. Phong trào trồng và chăm sóc đường hoa với các cách làm như “Gốc cây nở hoa”, “Mỗi con đường - vạn sắc hoa” do Hội LHPN tỉnh Điện Biên triển khai đầu năm 2026 đã thu hút phụ nữ ở nhiều địa phương tham gia.

Phụ nữ xã Mường Phăng cùng nhau trồng hoa tạo cảnh quan đường bản đẹp.

Tại các xã Nà Tấu, Mường Lạn, Mường Phăng, Chà Tở, Pu Nhi…, nhiều đoạn đường được trồng hoa rực rỡ. Vào những ngày cuối tuần, chị em lại cùng nhau làm cỏ, vun gốc, tưới nước, chăm chút từng khóm hoa ven đường. Những con đường rợp các loài hoa như cúc nhám, cánh bướm, hoa hồng… góp thêm sắc màu cho không gian sống, giúp đường vào bản, đường liên thôn trở nên sạch đẹp, tươi mới hơn.

Ở Điện Biên, mỗi địa bàn có đặc điểm riêng, đời sống và nhu cầu của phụ nữ cũng khác nhau. Vì vậy, việc xây dựng các câu lạc bộ, mô hình phù hợp với từng nhóm hội viên, điều kiện từng thôn, bản đã giúp tổ chức Hội đến gần phụ nữ hơn. Khi hoạt động đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, chị em sẽ tích cực tham gia, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau và chung tay xây dựng cộng đồng. Sức sống của các câu lạc bộ, mô hình và phong trào phụ nữ thể hiện ở những thay đổi cụ thể trong đời sống hội viên và cộng đồng. Giúp họ có thêm cơ hội gắn bó, phát huy khả năng của bản thân, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia công việc chung.