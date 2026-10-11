Gắn kết phong trào công nhân với nhiệm vụ chính trị địa phương

Theo Chủ tịch Công đoàn xã Thanh Oai Quách Thị Huyền, xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là "thước đo" giá trị và uy tín của tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, Công đoàn xã đã triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Công đoàn xã Thanh Oai đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Duyên, thuộc Công đoàn Công ty Nhựa Việt Nhật với số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: PV

Nổi bật là, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Công đoàn xã đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng 2026", trao hàng trăm suất quà Tết, voucher mua sắm tại "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" và hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn xã đã tặng quà cho 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tư vấn, khám sức khỏe cho 150 cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn xã Thanh Oai đã rà soát và đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thị Duyên, thuộc Công đoàn Công ty Nhựa Việt Nhật với số tiền 50 triệu đồng.

Không chỉ làm tốt công tác cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn xã Thanh Oai còn xác định rõ trách nhiệm là một mắt xích quan trọng trong hệ thống chính trị, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sự chủ động của Công đoàn trong việc phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm duy trì, phát triển sản xuất.

Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo do Công đoàn phát động đã khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ công nhân, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.

Thực hiện nhiệm vụ của địa phương về chăm lo sức khỏe cho nhân dân, Công đoàn xã đã phối hợp với ngành Y tế xã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động, người có công với cách mạng và các đối tượng được thụ hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

Một trong những đóng góp nổi bật của Công đoàn xã là công tác tham gia xây dựng Đảng. Công đoàn xã chú trọng phát hiện những đoàn viên ưu tú có phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, tích cực trong lao động sản xuất để bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy xem xét. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công đoàn xã đã giới thiệu 23/18 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt 127,7% chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, tại các doanh nghiệp đã có Công đoàn cơ sở nhưng chưa thành lập tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn xã xác định đoàn viên ưu tú là nguồn quan trọng để phối hợp với cấp ủy địa phương từng bước tạo nguồn, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Công tác này được thực hiện theo hướng phát triển tổ chức Công đoàn gắn với xây dựng nguồn phát triển Đảng, trong đó chú trọng chất lượng đoàn viên ưu tú thay vì chỉ quan tâm đến số lượng.

Chủ tịch Công đoàn xã Thanh Oai Quách Thị Huyền cho biết, thời gian tới, Công đoàn xã xác định tiếp tục bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; giới thiệu các chương trình phúc lợi đoàn viên, hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực để tạo sức hút đối với người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

“Với nền tảng vững chắc đã dựng xây cùng tinh thần trách nhiệm, chủ động, Công đoàn xã Thanh Oai sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của người lao động, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Thanh Oai ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh”, Chủ tịch Công đoàn xã Thanh Oai Quách Thị Huyền nhấn mạnh.