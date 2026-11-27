NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh tham luận tại Hội thảo.

Doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo

Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026. Chia sẻ tại hội thảo NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT)tham luận mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp – kinh nghiệm thực tiễn của nhà trường.

Theo NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh, yêu cầu đặt ra đối với giáo dục nghề nghiệp hiện nay không chỉ là mở rộng quy mô tuyển sinh mà phải chuyển từ đào tạo theo khả năng của nhà trường sang đáp ứng năng lực mà nền kinh tế cần.

Năm 2025, hơn 85% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thiết lập và duy trì hợp tác với trên 7.200 doanh nghiệp. Tuy nhiên, liên kết vẫn chủ yếu tập trung vào đào tạo, thực tập và tuyển dụng, chưa mở rộng tương xứng sang đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Theo TS Phạm Xuân Khánh, doanh nghiệp cần tham gia xuyên suốt quá trình đào tạo, từ cung cấp thông tin nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình, tổ chức thực hành đến đánh giá kỹ năng và tuyển dụng. Cách làm này giúp nhà trường cập nhật công nghệ, nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên và bồi dưỡng giảng viên; đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp.

Tại HHT, mô hình “Nhà trường vận hành như doanh nghiệp” được triển khai trên ba trụ cột. Trong đó, đào tạo kép, chia sẻ không gian thực hành giữa nhà trường và doanh nghiệp là hướng đi đáng chú ý.

Chương trình Cao đẳng “Danh hiệu Kỹ sư thực hành” hợp tác với Công ty TNHH Hanwha Aero Engines là một ví dụ. Nhà trường trang bị kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng trong môi trường sản xuất thực tế.

Bên cạnh đó, HHT phối hợp với doanh nghiệp xây dựng các trung tâm đào tạo chuyên sâu ngay trong khuôn viên trường như Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Thang máy, Trung tâm Chuyển đổi xanh và ESG AZITECH-HHT, Trung tâm đào tạo Daikin Việt Nam, TRUNG TÂM STEM - AI – ROBOT, sắp tới trung tâm bảo hành xe ô tô điện. Mô hình này giúp bổ sung thiết bị, công nghệ và không gian thực hành, đồng thời tăng cơ hội tiếp cận công nghệ mới cho người học.

NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh tham dự Hội thảo.

Nhà trường cũng mở rộng hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và địa phương. Theo tham luận, HHT đã hợp tác với gần 50 xã, phường và nhiều địa phương, triển khai đào tạo theo đơn đặt hàng, chuyển giao công nghệ ứng dụng AI trong hoạt động hành chính công và các chương trình hỗ trợ người học.

Hiệu quả liên kết được thể hiện qua tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp đạt 85%, sau 6 tháng đạt 95,4%. Một số nhóm ngành như Điện - Điện tử, Cơ khí chính xác và Chăm sóc sắc đẹp đạt tỷ lệ việc làm 100%.

Hoàn thiện chính sách để mở rộng liên kết

Dù đạt kết quả tích cực, liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế. Một số chương trình hợp tác dừng ở ký kết biên bản ghi nhớ, tham quan, thực tập; doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tham gia tương xứng. Tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp hợp tác đào tạo chưa cụ thể, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ còn khiêm tốn.

Từ thực tiễn này, TS Phạm Xuân Khánh cho rằng cần chuyển từ hợp tác đơn lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy năng lực nghề nghiệp và việc làm của người học làm thước đo; coi doanh nghiệp là môi trường đào tạo mở rộng.

Để thúc đẩy mô hình, nhà trường đề xuất hoàn thiện chính sách theo hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung phát triển các trung tâm nghiên cứu, phát triển tại cơ sở có tiềm năng, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chuyên gia.

Cùng với đó, cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tự chủ, tài chính, hạch toán nguồn thu và khai thác tài sản công trong hợp tác với doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho tiếp nhận dự án ODA, phát triển phòng thí nghiệm và hạ tầng công nghệ. Việc sử dụng lao động qua đào tạo cũng cần được quy định rõ hơn, gắn vị trí việc làm với trình độ và chuẩn kỹ năng nghề.

Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò của các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu nhân lực, hình thành Hội đồng kỹ năng nghề, phát triển các trung tâm kiểm định độc lập và hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề.

Đối với doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, cần có chính sách ưu đãi đi kèm cam kết cụ thể về đầu tư thiết bị, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sau đào tạo.

Lãnh đạo TP Hà Nội tham quan trung tâm STEM công nghệ 4.0 của HHT.

Theo TS Phạm Xuân Khánh, liên kết đào tạo chỉ thực sự hiệu quả khi Nhà nước tạo hành lang pháp lý đồng bộ, nhà trường chủ động đổi mới quản trị và doanh nghiệp trực tiếp tham gia hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học. Khi đó, mối quan hệ giữa ba bên không chỉ dừng ở hợp tác mà hướng tới đồng hành, đồng kiến tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, năng suất cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Các mô hình hợp tác đào tạo hiệu quả tại HHT: Nhà trường – Doanh nghiệp – Sinh viên: Kết hợp lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên. Trung tâm đào tạo chung: Doanh nghiệp và nhà trường cùng đầu tư, tổ chức đào tạo gắn với yêu cầu thực tế. Nhà trường – Doanh nghiệp – Địa phương: Tăng cường phối hợp đào tạo theo nhu cầu nhân lực, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...TS Phạm Xuân Khánh chia sẻ.