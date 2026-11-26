Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò, giải pháp tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ.

Các ý kiến tham luận thống nhất cho rằng, việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhà trường - doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong kết nối nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo của các cơ sở giáo dục; đồng thời huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực được đưa ra tại hội thảo, tập trung vào xây dựng mô hình và cơ chế vận hành vườn ươm khởi nghiệp trong trường học (Spin-off); kết nối mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ trên cơ sở mô hình liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp; xây dựng văn hóa khởi nghiệp và phát triển mạng lưới cố vấn (Mentoring) trong các cơ sở giáo dục...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học thông qua tăng cường liên kết viện - trường - doanh nghiệp, từng bước đưa các ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Hùng Vương đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Viettel Phú Thọ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mở rộng quan hệ hợp tác giữa nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trường Đại học Hùng Vương ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, đề xuất các cơ chế, giải pháp tăng cường liên kết, từng bước hình thành mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng. Qua đó, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo.