Gắn kết người lao động và doanh nghiệp

Phân xưởng làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Vỹ Thịnh, phường Thành Nam (Ninh Bình).

Củng cố tổ chức, chăm lo quyền lợi cho người lao động

Ban Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Nam Định, tỉnh Ninh Bình hiện quản lý 84 Công đoàn cơ sở, với gần 49.800 đoàn viên tại 5 khu công nghiệp: Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung, Mỹ Thuận và Rạng Đông. Thời gian qua, các Công đoàn cơ sở đã chú trọng phát huy dân chủ tại nơi làm việc, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 64 Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động, 63 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể và 67 Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống và bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên.

Để mở rộng tổ chức, Ban Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Nam Định phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp rà soát doanh nghiệp, phân loại những đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn, khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động và người lao động. Cùng với tuyên truyền về Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và vai trò của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động, cán bộ Công đoàn trực tiếp đến doanh nghiệp hướng dẫn người lao động thành lập ban vận động, hoàn thiện thủ tục và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở.

Theo bà Đào Xuân Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, việc nắm chắc địa bàn, bám sát doanh nghiệp và tiếp cận trực tiếp người lao động là yêu cầu quan trọng để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở phù hợp tình hình thực tế. Vừa qua, Ban đã hỗ trợ thành lập mới 16 Công đoàn cơ sở, kết nạp gần 1.100 đoàn viên và thành lập 20 tổ Công đoàn số tại các Công đoàn cơ sở, từng bước mở rộng mạng lưới tập hợp, kết nối người lao động. Sau khi thành lập, các Công đoàn cơ sở tiếp tục được hướng dẫn kiện toàn tổ chức, từng bước xây dựng chương trình hoạt động đáp ứng nhu cầu của đoàn viên.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Mal Việt Nam, Khu công nghiệp Hòa Xá (phường Thành Nam), Công đoàn cơ sở được thành lập từ tháng 7/2026. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Mal Việt Nam cho biết, Công đoàn đã tổ chức giải bóng đá giao hữu, duy trì hoạt động chúc mừng sinh nhật đoàn viên, người lao động từ tháng 8 và tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2/9. Những hoạt động tuy không lớn nhưng đã tạo sự gần gũi, giúp người lao động có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ và gắn bó với tập thể. Qua đó, tổ chức Công đoàn từng bước xây dựng và củng cố niềm tin của đoàn viên, tạo nền tảng để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH May Việt Thuận, Khu Công nghiệp Hòa Xá (Ninh Bình).

Không chỉ tập hợp người lao động vào tổ chức, tổ chức Công đoàn còn thể hiện vai trò bằng những hoạt động chăm lo thiết thực, gắn với điều kiện làm việc và sức khỏe của đoàn viên.

Với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quà tặng Gia đình Talent Fareast (Việt Nam), Khu công nghiệp Hòa Xá (phường Thành Nam), doanh nghiệp chuyên sản xuất nến thơm và các sản phẩm quà tặng gia đình, nhiều công đoạn phải sử dụng thiết bị gia nhiệt để nấu chảy sáp nến khiến nhiệt độ tại khu vực sản xuất thường cao hơn môi trường bên ngoài. Đặc biệt vào mùa hè, nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ mất nước khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả làm việc của công nhân.

Ông Lê Quang Tạo, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã đề xuất và phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc. Công ty bổ sung quạt thông gió, quạt hơi nước tại khu vực sản xuất, bố trí nơi nghỉ giữa ca sạch sẽ, thông thoáng, lắp đặt các cây nước nóng lạnh tại vị trí thuận tiện. Vào những ngày nhiệt độ từ 35 độ C trở lên, người lao động được hỗ trợ thêm nước mía, chè và các loại đồ uống giải nhiệt phù hợp.

Cùng với các giải pháp về cơ sở vật chất, Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động chủ động bảo vệ sức khỏe, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ và chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Khơi dậy sức sáng tạo trong lao động

Bên cạnh chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi, Công đoàn cơ sở tích cực vận động, khích lệ đoàn viên nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm. Khi phong trào thi đua gắn với hiệu quả công việc, những đóng góp của người lao động được ghi nhận và khen thưởng phù hợp, người lao động và doanh nghiệp có điều kiện gắn kết chặt chẽ hơn.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập các công đoàn cơ sở trong các Khu Công nghiệp khu vực Nam Định (Ninh Bình).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi, Cụm công nghiệp An Xá (phường Thành Nam) là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm đúc thép hợp kim với khoảng 200 lao động đều là thành viên Công đoàn.

Nhằm thúc đẩy sáng tạo trong lao động của công nhân, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, khuyến khích người lao động chủ động tìm tòi, đề xuất giải pháp cải tiến trong quá trình sản xuất.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, nhiều đoàn viên chủ động nghiên cứu, đưa ra các giải pháp cải tiến trong quá trình làm việc như cải tiến thao tác, hợp lý hóa quy trình sản xuất, giảm thời gian chờ, giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi, tiết kiệm nguyên vật liệu, điện năng và chi phí sản xuất. Từ đầu năm 2026 đến nay, công ty ghi nhận 136 ý tưởng cải tiến, trong đó 61 ý tưởng được khen thưởng với tổng số tiền 50 triệu đồng; giá trị làm lợi đạt 142 triệu đồng. Mức tăng lương bình quân toàn công ty thông qua nâng cao năng suất lao động đạt 5%.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, 20 cá nhân của tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, trong đó 3 cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở khối đơn vị sự nghiệp và 17 cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh với các sáng kiến, giải pháp hữu ích áp dụng trong công tác, lao động sản xuất.

Những kết quả này cho thấy, phong trào thi đua đã được cụ thể hóa bằng các ý tưởng và giá trị kinh tế có thể đo đếm. Việc khuyến khích người lao động chủ động cải tiến phương pháp làm việc không chỉ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn là tiền đề cải thiện thu nhập. Qua đó, khẳng định vai trò của Công đoàn thúc đẩy tinh thần sáng tạo, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp trên cơ sở hài hòa lợi ích, vì sự phát triển bền vững.