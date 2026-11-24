Tiết mục ca múa nhạc do người lao động Công ty TNHH MSV biểu diễn trong chương trình văn nghệ của doanh nghiệp.

Niềm vui sau giờ làm việc

Những ngày cuối năm, bên cạnh nhịp sản xuất thường ngày, Công ty CP Dệt May Huế bắt đầu chuẩn bị cho chương trình tất niên, khuyến khích cán bộ, công nhân viên đóng góp ý tưởng về các hoạt động văn nghệ, giao lưu. Đây là hoạt động văn hóa thường niên của công ty, với sự góp mặt của các nhà máy, bộ phận qua những tiết mục văn nghệ do chính cán bộ, công nhân viên chuẩn bị, biểu diễn. Những người thợ vốn gắn bó với đường kim, mũi chỉ, máy móc nay có dịp thể hiện năng khiếu nên ai cũng háo hức. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, công nhân Nhà máy May 2, chia sẻ: “Ngày thường, ai cũng tập trung vào công việc. Những dịp tham gia văn nghệ giúp chị em hiểu nhau hơn. Vui nhất là được đứng trên sân khấu, nhìn đồng nghiệp phía dưới cổ vũ”.

Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, hoạt động thể thao và giao lưu tập thể, giúp công nhân thư giãn, rèn luyện sức khỏe và có thêm những trải nghiệm cùng đồng nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, Nhà máy May 2, tâm sự: “Có những anh chị em làm cùng công ty nhưng ít khi trò chuyện. Qua những chuyến đi hay buổi giao lưu, mọi người trở nên thân thiết hơn. Trở lại công việc, tôi cũng thấy thoải mái, vui vẻ hơn”.

Theo ông Nguyễn Tiến Hậu, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dệt May Huế, việc tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao phải phù hợp với nhu cầu của công nhân. “Người lao động trực tiếp sản xuất có quỹ thời gian hạn chế, trong khi sở thích của mỗi người khác nhau. Chúng tôi luôn trăn trở làm sao để các hoạt động ngày càng phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế. Quan trọng là lắng nghe, tạo cơ hội để công nhân không chỉ tham gia mà còn được thể hiện năng khiếu, đóng góp ý tưởng vào các chương trình, ông Hậu cho biết.

Những nữ công nhân Công ty CP Kimsora - Chi nhánh Huế thể hiện năng khiếu qua các tiết mục múa trong chương trình văn nghệ.

Scavi Huế cũng chú trọng tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người lao động với sân bóng đá cỏ nhân tạo và khu phức hợp đào tạo, tổ chức sự kiện có sức chứa trên 1.000 người. Bên cạnh các hội thao, hội diễn thường niên, công đoàn còn ứng dụng công nghệ để khảo sát, nắm bắt nhu cầu của công nhân, từ đó lựa chọn những hoạt động phù hợp.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao và giao lưu tập thể cũng được Công ty TNHH MSV, khu công nghiệp Phú Bài và Công ty TNHH Kim Sora, cụm công nghiệp Hương Hòa quan tâm tổ chức, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người lao động.

Trò chơi tập thể tại Công ty CP Dệt May Huế.

Mở thêm cơ hội thụ hưởng

Thụ hưởng văn hóa không chỉ là được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn thể hiện qua môi trường làm việc, nơi người lao động được tôn trọng, khuyến khích học hỏi và phát triển. Tại Công ty TNHH Laguna (Việt Nam), xã Chân Mây - Lăng Cô, cách tiếp cận này được thể hiện qua việc tạo cơ hội để nhân viên phát huy năng lực, trưởng thành từ chính công việc của mình.

Bà Nguyễn Ngọc Thùy Nhi, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) cho biết, doanh nghiệp khuyến khích nhân viên mạnh dạn học hỏi, xem những sai sót trong công việc là cơ hội để rút kinh nghiệm và tiến bộ. “Ở đây, tôi không sợ mắc lỗi, tôi được học từ nó” là tinh thần mà công ty hướng đến. Không chỉ được khuyến khích phát huy năng lực, người lao động còn có cơ hội thăng tiến. Trong số 43 trưởng bộ phận hiện nay, có 29 người từng là nhân viên tuyến đầu, được đào tạo và từng bước trưởng thành lên vị trí quản lý.

Theo bà Nhi, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để các doanh nghiệp nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong đời sống người lao động. Chăm lo đời sống tinh thần không chỉ là tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí mà còn là xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi người được quan tâm, tôn trọng và có cơ hội phát triển. Những giá trị ấy cần được vun đắp trong công việc và cách ứng xử hằng ngày, để văn hóa thực sự trở thành một phần của đời sống lao động, chứ không chỉ được nhắc đến trong những dịp lễ.

Người lao động Công ty TNHH MSV trong giờ làm việc.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đang đến gần. Với công nhân may, có những thời điểm phải tăng ca để kịp tiến độ đơn hàng nên ngày nghỉ hưởng nguyên lương không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn mở thêm cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa của thành phố. “Tôi đang háo hức tìm hiểu các chương trình văn hóa, văn nghệ do thành phố tổ chức trong dịp này để cùng người thân tham gia, thưởng thức. Mong sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị, vừa thư giãn sau những ngày làm việc, vừa hiểu hơn về các giá trị văn hóa quê hương”, chị Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Tiến Hậu, việc quy định Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ không đơn thuần giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn khẳng định sự quan tâm đối với nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần. Đây cũng là dịp để tổ chức công đoàn nhìn lại những hoạt động đã triển khai, nghiên cứu thêm các hình thức sinh hoạt văn hóa phù hợp, tạo nhiều sân chơi bổ ích để công nhân được giao lưu, phát huy năng khiếu và tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc.

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân được các cấp công đoàn quan tâm trong nhiều năm qua. Theo thống kê, tỷ lệ công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp tham gia hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn tổ chức đạt 82,3%. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư sân bóng, phòng sinh hoạt, các không gian văn hóa, thể thao phục vụ người lao động. Nhà Văn hóa Lao động thành phố hằng năm phục vụ khoảng 30 - 40 hội thao, giải thể thao, hội diễn văn nghệ và các hoạt động tập thể.

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế cho biết, bên cạnh phát huy những mô hình, cách làm hiệu quả, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ chú trọng kết nối người lao động với các hoạt động văn hóa của thành phố; phối hợp với doanh nghiệp tạo thêm cơ hội để công nhân tham quan di tích, trải nghiệm di sản, tham gia các câu lạc bộ và sinh hoạt văn hóa ngay tại nơi làm việc. Qua đó, mở rộng không gian thụ hưởng, đưa những giá trị văn hóa của Huế đến gần hơn với đời sống công nhân.