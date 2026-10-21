Việc ký kết nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu lý luận, tham mưu chiến lược với thực tiễn phát triển, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Ký kết hợp tác giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chương trình phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập trung vào nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130); tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nghị quyết liên quan. Trọng tâm là những vấn đề mới, khó, có ý nghĩa chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới.

Ký kết hợp tác giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chương trình phối hợp gồm 3 nhóm nội dung: phối hợp nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chiến lược; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và tổ chức hoạt động khoa học; theo dõi, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động được triển khai thông qua nghiên cứu chung, khảo sát, trao đổi thông tin, hội thảo và phản biện các đề án, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.

Chương trình phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Tỉnh ủy An Giang về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tập trung vào các nội dung: Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh An Giang; hợp tác giải quyết các bài toán lớn, phát triển các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh như: nông nghiệp thông minh, chuỗi giá trị số, cửa khẩu số và phát triển trung tâm kinh tế biển quốc gia, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và sinh kế bền vững.

Ký kết hợp tác giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Tỉnh uỷ An Giang giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nội dung phối hợp cũng tập trung phát triển kết nối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, từng bước hình thành môi trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham mưu hoàn thiện chính sách vĩ mô; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, các chương trình phối hợp được ký kết không đơn thuần là sự thống nhất về nội dung công tác giữa các cơ quan, mà cần được xác định là cơ chế hợp tác nhằm kết nối và phát huy các thế mạnh bổ trợ, hình thành chu trình khép kín từ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoạch định tham mưu chiến lược đến thử nghiệm, thực thi, đánh giá và hoàn thiện chính sách.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tặng hoa các đơn vị tham dự Lễ ký kết. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cơ quan thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, lấy những nhiệm vụ chiến lược của Đảng và những vấn đề thực tiễn đặt ra làm trọng tâm phối hợp. Trọng tâm nghiên cứu cần hướng vào đổi mới mô hình phát triển; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế phát triển; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và hiệu quả quản trị quốc gia.

Thứ hai là nâng cao chất lượng phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Thứ ba là việc phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và tỉnh An Giang phải hướng tới tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả và năng lực phát triển của địa phương.

Thứ tư, coi tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận là yêu cầu xuyên suốt, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng thông qua các chương trình phối hợp.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề xuất 3 trọng tâm triển khai chương trình phối hợp nghiên cứu trong thời gian tới, gồm: nghiên cứu chiến lược và dự báo, phục vụ kịp thời những quyết sách lớn của Đảng; nghiên cứu nền tảng dài hạn, gắn lý luận với thực tiễn trong đó nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; đánh giá thực hiện và phản ứng chính sách, kịp thời điều chỉnh, kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cho biết, sau lễ ký kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo ban chỉ đạo, tổ công tác và các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo, các tổ công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chương trình phối hợp. Hằng năm, có kế hoạch cụ thể hóa thực hiện chương trình, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện theo tinh thần “6 rõ”; đồng thời, duy trì cơ chế trao đổi, theo dõi, đánh giá định kỳ; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.