Gian hàng trưng bày các sản phẩm trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: Hà An.

Sáng 28/11, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức Hội nghị Nhiệt điện châu Á lần thứ 8 và Hội nghị Nhiệt điện Đông Nam Á lần thứ 9 (ACT-SACT 2026).

Sự kiện quy tụ hơn 130 nhà khoa học và đại biểu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Australia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Với 120 báo cáo khoa học, hội nghị là diễn đàn học thuật quốc tế để các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, mở rộng hợp tác và thúc đẩy các hướng ứng dụng công nghệ nhiệt điện.

Theo GS.TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM), ACT và SACT 2026 hướng đến xây dựng một diễn đàn khoa học quốc tế uy tín, nơi các nhà khoa học có thể công bố những nghiên cứu tiên tiến, trao đổi ý tưởng mới, thúc đẩy hợp tác liên ngành và tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.

GS.TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà An.

Một trong những điểm nhấn của ACT-SACT2026 là mở rộng trao đổi học thuật theo hướng liên ngành, kết nối khoa học vật lý, khoa học vật liệu và công nghệ năng lượng với các nhu cầu ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe và y tế.

Công nghệ nhiệt điện có tiềm năng khai thác nguồn nhiệt từ môi trường hoặc nhiệt từ cơ thể người để chuyển hóa thành điện năng, góp phần cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử và thiết bị y tế công suất thấp.

Hướng tiếp cận này mở ra triển vọng phát triển các thiết bị y tế đeo được, cảm biến sinh học và cảm biến y sinh, hệ thống theo dõi sức khỏe và các chỉ số sinh lý, cũng như những thiết bị có khả năng hoạt động độc lập hoặc giảm phụ thuộc vào nguồn pin truyền thống.

Bên cạnh đó, các vật liệu và thiết bị nhiệt điện còn có thể được nghiên cứu theo hướng hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ trong những ứng dụng chuyên dụng, góp phần phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chẩn đoán, theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Đây là những hướng nghiên cứu có ý nghĩa trong bối cảnh thiết bị y tế ngày càng hướng đến tính nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng, linh hoạt và có khả năng tích hợp cao.

GS Takao Mori, Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Nhật Bản (NIMS), kiêm Chủ tịch Hội Nhiệt điện Quốc tế kỳ vọng với đông đảo các nhà khoa học và chuyên gia cùng hội tụ, hội nghị sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới, đồng thời thúc đẩy trao đổi ý tưởng và chia sẻ học thuật hiệu quả.

Các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Hà An.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, sự tiến bộ khoa học không chỉ phụ thuộc vào sự xuất sắc của cá nhân, mà còn phụ thuộc vào khả năng làm việc cùng nhau. Ông mong muốn, tại ACT-SACT2026, các nhà khoa học trẻ sẽ có cơ hội kết nối, học hỏi từ các nhà khoa học hàng đầu, trao đổi ý tưởng với các đồng nghiệp quốc tế và phát triển các nghiên cứu mới.