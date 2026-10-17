Gắn kết nghĩa tình, hỗ trợ phát triển

Phường Hải Châu hỗ trợ 700 triệu đồng giúp xã Hùng Sơn thực hiện Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: HC

Lan tỏa nghĩa tình

Phường Hải Châu có lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ, hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ. Trong khi đó, xã Hùng Sơn là địa phương miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 96% dân số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Xuất phát từ đặc điểm đó, hai địa phương đã cụ thể hóa chương trình kết nghĩa bằng các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, giáo dục và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, trong năm đầu triển khai, phường huy động tổng nguồn lực hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ xã Hùng Sơn, cùng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội huy động, hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng.

Nổi bật là khoản hỗ trợ 700 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh cho 70 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, thuộc “Chiến dịch Quang Trung”. Các đoàn công tác còn trao tiền, quà, sách vở, dụng cụ học tập, vận động doanh nghiệp hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Phường Hải Châu và xã Hùng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình kết nghĩa, hợp tác, hỗ trợ để đánh giá việc phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Ảnh: HC

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của phường Hải Châu trong chương trình kết nghĩa, nhất là đối với công tác an sinh xã hội.

Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất và các nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, xã Hùng Sơn mong muốn tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với phường Hải Châu về công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân và triển khai các mô hình chăm lo cộng đồng...

Chương trình kết nghĩa của phường An Hải và xã Trà Linh cũng tạo dấu ấn qua nhiều hoạt động hỗ trợ người dân. Ông Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy phường An Hải chia sẻ, sau khi ký kết chương trình ngày 15/9/2025, hai địa phương tiếp tục cụ thể hóa nội dung phối hợp, huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học tham gia.

Sau thiệt hại do bão số 11 ngày 5/11/2025, đoàn công tác phường An Hải trao 350 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm chăn, áo ấm, gạo và nhu yếu phẩm cho người dân xã Trà Linh. Nhiều thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, đồ dùng học tập và vật dụng thiết yếu cũng được hỗ trợ các trường học, khu dân cư.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Thơm, hộ nghèo tại thôn 5, xã Trà Linh...

Phường An Hải trao quà Tết năm 2026 cho các hộ nghèo xã Trà Linh. Ảnh: AH

Mở rộng hợp tác

Không chỉ tập trung hỗ trợ vật chất, các địa phương từng bước mở rộng chương trình kết nghĩa sang giáo dục, trao đổi chuyên môn, quảng bá sản phẩm và nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tại phường Hải Châu và xã Hùng Sơn, các trường học tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức dạy học, sinh hoạt chuyên môn. Những hoạt động này tạo điều kiện để giáo viên trao đổi phương pháp giảng dạy, đồng thời giúp học sinh giao lưu, tìm hiểu văn hóa, tăng cường sự gắn bó giữa các nhà trường.

Cùng với giáo dục, phường Hải Châu hỗ trợ xã Hùng Sơn quảng bá sản phẩm đặc trưng tại các sự kiện, hội chợ. UBND phường phối hợp mời địa phương tham gia giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Tết Việt 2026.

Hội Nông dân phường hỗ trợ gian hàng, quảng bá 32 loại sản phẩm, hàng hóa của xã Hùng Sơn tại Ngày hội hàng Việt - Xuân Bính Ngọ và phiên chợ nông sản của thành phố. Qua đó, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

UBND phường Hải Châu còn phối hợp vận động Hội Doanh nghiệp phường hỗ trợ người dân xã Hùng Sơn 1 tấn gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con...

Phường An Hải hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Trà Linh. Ảnh: AH

Nhiều trường học của phường An Hải và xã Trà Linh tổ chức kết nghĩa, dự giờ, thao giảng, trao đổi phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm quản lý.

Hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, bóng đá học sinh cùng các chương trình trải nghiệm góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tăng cường kết nối giữa giáo viên, học sinh hai địa phương. Việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của nhân dân xã Trà Linh cũng được quan tâm.

Theo ông Phùng Phú Phong, địa phương định hướng kết nối các cơ sở kinh doanh, nhà hàng để tìm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời đề xuất bố trí địa điểm trưng bày sản phẩm OCOP, sâm Ngọc Linh và dược liệu quý tại các sự kiện, lễ hội.

Hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch Trà Linh qua các kênh truyền thông, nền tảng số và chương trình giao lưu văn hóa - du lịch được kỳ vọng mở thêm cơ hội phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, phường An Hải phối hợp với xã Trà Linh và các sở, ngành liên quan thí điểm tổ chức phố đêm trưng bày, triển lãm, xúc tiến thương mại sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm, góp phần phát triển du lịch, thương mại.

Đồng thời, tăng cường kết nối du lịch, giao lưu chuyên môn giữa các cơ quan, đơn vị, trường học kết nghĩa và huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xã Trà Linh phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình kết nghĩa góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ các địa phương cùng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.