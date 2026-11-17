Ngày Tết thứ hai trong năm

Gần một tháng nay, sau ngày làm việc vất vả, niềm vui bù lại là mỗi buổi tối chị Lê Thị Nhâm (phường Yên Hòa, Hà Nội) lại đến nhà văn hóa của tổ dân phố để tập văn nghệ chuẩn bị cho Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Nhóm văn nghệ của chị có hơn chục người, đa số đều tuổi 35 đến 50, tự nguyện giành thời gian để “góp công cho ngày đoàn kết và sả stress”.

Chị Nhâm chia sẻ: “Đây là dịp để gắn kết cộng đồng, khu dân cư. Là dịp để nhân dân từng khu, ngõ gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa phố. Các gia đình chụm nhau lại dựng rạp, làm cỗ, cứ 5 tổ làm một cụm sinh hoạt. Mỗi gia đình tự nguyện đóng góp 200 đến 250.000, tùy khẩu. Các con đi học nên nhà chị có hai vợ chồng tham gia. Nhà bác hàng xóm cả nhà cùng tham gia”.

Không khí rộn ràng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 của cụm liên tổ dân phố số 21, 22, 23, 24, 25 (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Sắp xếp công việc gọn gàng, tranh thủ ngày cuối tuần, anh Phạm Văn Được (phường Bạch Mai, Hà Nội) đưa vợ con về quê ở Thanh Miện, Hải Dương (cũ), nay là TP. Hải Phòng) để dự ngày đại đoàn kết. Với gia đình anh Được, đây được coi như là ngày Tết thứ hai trong năm của gia đình sau tết nguyên đán. Là dịp cả gia đình quây quần bên mâm cơm tại thôn sau đó mới về gia đình. “Không khí rất rộn ràng. Mọi người trong thôn tất bật chuẩn bị” - anh Được chia sẻ.

Còn với gia đình bà Vũ Thị Mì (Gia Lâm, Hà Nội) đã nhiều năm nay, Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm là dịp để gia đình bà “họp gia đình tổng kết các mặt trước khi đón Tết Nguyên đán”.

“Việc gì làm được, chưa làm được. Bố mẹ con cái, các cháu công việc ra sao, học hành thế nào, mâu thuẫn lớn nhỏ được cả nhà chỉ ra để cùng rút kinh nghiệm và đặt nhiệm vụ tất cả tồn tại đến cuối năm phải được giải quyết hết để cả nhà đón tết. Gia đình tôi gọi là ngày đoàn kết gia đình” - bà Mì chia sẻ.

Đã thành nếp sinh hoạt, tại các vùng quê trên nhiều tình thành trong cả nước, ngày 18/11 hằng năm được xem là ngày hội thực thụ khi mà từ thôn bản, phường xã đều rộn ràng chuẩn bị cho “mâm cơm lớn” cho các gia đình cùng sinh hoạt, tổ chức hội thi văn nghệ nhằm gắn kết tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy các hoạt động sinh hoạt cộng đồng một cách gần gũi, thiết thực và ý nghĩa.

Anh Trần Đức Hưng (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) cho biết, dù công việc bận rộn, song vào ngày này vợ chồng anh đều giành thời gian đưa mẹ của mình cùng đi tham gia Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo anh Hưng chia sẻ, ngày đại đoàn kết là điều gì đó rất thiêng liêng với mẹ anh nên dù công việc bận rộn đến mấy, hai vợ chồng cắt cử đưa cụ đi tham dự tại tổ dân phố.

“Do chân mẹ tôi tập tễnh nên mỗi lần được gặp gỡ bà con khu phố đông đủ bà như khỏe ra được cả chục tuổi. Đây coi là cách vợ chồng tôi báo hiếu. Cứ đến gần ngày này là cụ nhắc hai vợ chồng sợ các con quên” - anh Hưng kể.

“Cả làng cùng vui”

Giữ nếp sinh hoạt này đã nhiều năm nay, cứ đến Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm, các gia đình tại xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, xóm để người dân góp mặt chung vui. Mỗi gia đình tùy hoàn cảnh, điều kiện để cử người tham gia. Cũng có gia đình tất cả các thành viên cùng góp mặt, tạo nên ngày hội lớn tại các thôn, xóm.

Ông Trần Quang Bắc, Trưởng thôn Phúc Tiến (xã Bình Lục) cho biết, sau sáp nhập thôn Phúc Tiến có 872 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu thì gần như toàn bộ nhân khẩu tham gia. Năm nay thôn có những gia đình cả nhà cùng tham gia, bà con cùng tập chung bắc rạp, làm cỗ. Sau sáp nhập, số lượng nhân khẩu thôn tăng mạnh, chính vì vậy lượng mâm cỗ cũng tăng lên 60 mâm, cao nhất từ trước tới nay.

Cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn Phúc Tiến phấn khởi chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Bình Lục và Ban Công tác mặt trận thôn Phúc Tiến cùng toàn thể nhân dân, chúng tôi đã tổ chức thành công Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc” - ông Trần Quang Bắc nói và cho biết do năm nay là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hai ngày lễ sát nhau nên thôn lồng ghép cùng đợt sinh hoạt để người dân vui chung. Ngoài sự đóng góp của các gia đình (trung bình 100.000 đồng/1 nhân khẩu) có sự chung tay của các mạnh thường quân, những người con xa quê khiến “mâm cỗ lớn của thôn” thêm sung túc, cả làng cùng vui”.

Trao đổi với PV Báo Công lý, một lãnh đạo UBND xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình cho biết, nhằm thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, UBND xã Bình Lục tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng tại các thôn trên địa bàn xã.

Theo đó, mỗi thôn đăng ký một tiết mục và khuyến khích đông đảo nhân dân và các hạt nhân văn nghệ tại khu dân cư cùng tham gia với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc và thành tựu phát triển quê hương, từ đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hát múa, dân ca, hoạt cảnh... với thời lượng 5-7 phút/tiết mục mang nội dung lành mạnh, đúng thuần phong mỹ tục, phù hợp với văn hóa địa phương.

Các tiết mục văn nghệ quần chúng được dàn dựng công phu, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm và lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng.

“Đây cũng là dịp để gắn kết nhiều những người con xa quê hương trở về sinh hoạt cùng gia đình, thôn, làng nhằm tạo chất keo gắn bó. Có những thôn các chị em hội phụ nữ góp tiền mua sắm rạp, bàn ghế, bát đũa… để mỗi dịp lễ không phải đi thuê. Năm nay địa bàn xã tổ chức, mỗi thôn từ 30-50 mâm cỗ. Xã cũng đã có kế hoạch cải tạo, tu sửa một số nhà văn hóa khang trang hơn để tiện cho bà con sinh hoạt cộng đồng” - lãnh đạo xã cho hay.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức trên phạm vi cả nước và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Điểm mới của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm nay là được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo nên chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18-24/11/2026.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, nhiều hoạt động giao lưu thể thao sôi nổi cũng được tổ chức trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Bộ VH-TT&DL

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 12/10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc gắn hai sự kiện có ý nghĩa sâu sắc. Văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, gắn kết cộng đồng; trong khi đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để các giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa.

Ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống đoàn kết mà còn hướng tới việc phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng.

Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo, tinh thần xuyên suốt là đưa các hoạt động văn hóa về tận cơ sở, từ xã, phường đến thôn, bản, tổ dân phố; tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia thay vì chỉ đến xem, thưởng thức. Các hoạt động góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường gắn kết giữa các gia đình, thế hệ, dân tộc, tôn giáo; đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày 18/11 hằng năm cũng là Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam