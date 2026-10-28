Gắn kết lý luận, phê bình văn học nghệ thuật với thực tiễn đời sống

Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM với chủ đề “Nghệ thuật Cải lương - Ký ức lịch sử và Mã văn hóa dân tộc”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM năm 2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) tổ chức.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức thẩm mỹ, định hướng tư tưởng và bảo tồn các giá trị văn hóa đương đại.

Điểm nổi bật năm nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ về phương thức thể hiện. Bên cạnh các phiên tọa đàm chuyên đề, chương trình kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, giao lưu và cuộc thi sáng tác dành cho cộng đồng.

Các diễn giả tham gia tọa đàm "Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt – Soi Thực Tại, Tái Tạo Tương Lai". Ảnh: V.HÀ

Việc đưa lý luận gắn liền với thực tiễn giúp mở rộng đối tượng tiếp cận, đặc biệt là tạo không gian thu hút thế hệ trẻ tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa.

Bạn trẻ tham dự sự kiện

Bốn chủ đề trọng tâm chương trình bao gồm: Chủ đề "Số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch TPHCM": tập trung thảo luận việc ứng dụng công nghệ trong lưu trữ, chia sẻ dữ liệu di sản. Tọa đàm đặt ra yêu cầu bảo tồn tính xác thực của truyền thống, đồng thời mở ra hướng khai thác dữ liệu phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Chủ đề "Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc": làm rõ giá trị tư tưởng của sân khấu truyền thống trong việc tái hiện lịch sử và giáo dục lòng yêu nước. Qua đó, các chuyên gia đề xuất giải pháp kế thừa, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng đương đại. Chủ đề "Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt – Soi Thực Tại, Tái Tạo Tương Lai": phân tích sự biến đổi của nhân vật trẻ trên màn ảnh qua các thời kỳ. Chương trình định hướng xây dựng các tác phẩm có chiều sâu, phản ánh chân thực khát vọng của thế hệ trẻ và lan tỏa giá trị nhân văn. Chủ đề "Nhiếp ảnh cộng đồng – Từ ký ức đô thị đến Công nghiệp văn hóa": nhấn mạnh vai trò của nhiếp ảnh trong lưu giữ ký ức và diện mạo Thành phố. Thông qua sáng tác thực địa và cuộc thi cộng đồng, chương trình khuyến khích công chúng ghi lại hình ảnh đô thị phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

Hoạt động trải nghiệm di sản tại chương trình "Số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch TPHCM"

Chương trình quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, đóng góp vào sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa Thành phố trong giai đoạn mới.

Với 4 số, Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM năm 2026 sẽ phát sóng lúc 21 giờ 35 thứ Bảy trên kênh HTV9, bắt đầu từ ngày 31-10-2026.