Gắn kết lòng dân, vun đắp sức mạnh cộng đồng
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tổ chức sôi nổi tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, ngày hội còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, phát triển. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phỏng vấn bà Kiều Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hát Môn về nội dung này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-ket-long-dan-vun-dap-suc-manh-cong-dong-246261118140958346.htm