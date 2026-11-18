Ngày 18/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ huy các phòng và đơn vị cơ sở.