Gắn kết lòng dân, vun đắp khối đại đoàn kết

Lãnh đạo xã Vĩnh Bình trao đổi với Ban lãnh đạo ấp Đồng Tranh về chuẩn bị các hoạt động cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua nhiều năm tổ chức, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành hoạt động quen thuộc, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống cộng đồng. Từ mỗi ấp, khu phố, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những việc làm cụ thể. Ngày hội năm nay có điểm mới là sự hợp nhất, đồng bộ khi các tổ chức chính trị - xã hội về chung mái nhà Mặt trận.

Việc triển khai hoạt động được thống nhất, đồng bộ tạo điều kiện để các phong trào, cuộc vận động được kết nối, tránh phân tán nguồn lực. Những nội dung thiết thực như xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm nghèo bền vững, khởi nghiệp… được lồng ghép tuyên truyền tại ngày hội, góp phần mở rộng sự gắn kết giữa các lực lượng trong xã hội.

Tại xã Vĩnh Bình, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện. Nhiều phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã nhận sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người ước trên 68 triệu đồng/năm. Xã có 88 hộ nghèo, chiếm 1,01% và 83 hộ cận nghèo, chiếm 2,1%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng được duy trì thường xuyên, tạo không gian sinh hoạt và giao lưu văn hóa trong cộng đồng.

Là một trong những địa phương được chọn làm điểm của tỉnh tổ chức ngày hội vào ngày 14/11, ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị. Theo ban lãnh đạo ấp Đồng Tranh, từ đầu tháng 11 ấp phổ biến kế hoạch đến từng hộ gia đình.

Người dân trong ấp cùng ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, tập luyện các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời chủ động vận động nguồn lực xã hội để chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội năm nay ở ấp còn tạo dấu ấn với không gian chợ quê giới thiệu các sản vật địa phương cùng hoạt động gói, nấu bánh tét…

Ông Trương Văn Sáng, Bí thư Chi bộ ấp Đồng Tranh, cho biết: “Những hoạt động này không chỉ thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ học hỏi, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Tại ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, công tác chuẩn bị ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai chu đáo. Người dân chủ động phát quang, dọn vệ sinh trên phần đất gia đình, trong khi đó ban lãnh đạo ấp chuẩn bị các hoạt động văn hóa và an sinh xã hội.

Bà Hoàng Thị Hường, Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Trinh, cho biết: “Ngày hội là dịp để người dân trong ấp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo động lực thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là hoạt động sinh hoạt cộng đồng hằng năm mà còn là dịp để củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ sự đoàn kết ở từng ấp, khu phố, sức mạnh cộng đồng tiếp tục được phát huy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và giữ gìn an ninh, trật tự. Gắn kết lòng dân từ những việc làm thiết thực là cách vun đắp khối đại đoàn kết bền vững, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.