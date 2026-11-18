Với mẹ con bà Đặng Thị Noi ở thôn Sài Lớn, xã Phúc Lợi, ngôi nhà được xây dựng từ sự giúp đỡ của cộng đồng mang lại niềm vui lớn. Khoản hỗ trợ gần 50 triệu đồng đã giúp gia đình có thêm điều kiện làm nhà, ổn định cuộc sống.

Bà Noi chia sẻ: “Được MTTQ xã, thôn hỗ trợ, mẹ con tôi đã làm được ngôi nhà này, tôi rất cảm ơn”.

Thôn Sài Lớn có 258 hộ, 1.030 nhân khẩu, hiện chỉ còn 3 hộ nghèo. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên nắm hoàn cảnh từng gia đình, vận động nguồn lực giúp đỡ những trường hợp cần hỗ trợ.

Còn tại Khe Sài, nơi có 186 hộ, 842 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thời gian qua, các thành viên Ban Công tác Mặt trận thôn luôn nêu gương phát triển kinh tế để chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích người dân phát triển kinh tế.

Chăm lo từng gia đình cũng là cách Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Lợi gắn kết cộng đồng. Qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của người dân được phản ánh đến cấp ủy, chính quyền; các hoạt động tương trợ được duy trì, khơi dậy trách nhiệm với công việc chung.

Bà Phùng Thị Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Lợi cho biết: “Địa phương chú trọng phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, hạnh phúc. Mỗi hoạt động đều hướng tới sự tham gia, đồng thuận, để người dân cùng sẻ chia và vun đắp cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Hiện, thu nhập bình quân của xã Phúc Lợi đạt 50 triệu đồng/người/năm, nghèo đa chiều còn 5,7%, chỉ số hạnh phúc đạt 72,6%. Những kết quả chung ấy có sự đóng góp của công tác vận động, tập hợp và chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại xã Mậu A, hỗ trợ sinh kế được MTTQ và các đoàn thể quan tâm. Gia đình chị Nguyễn Thị Thắm ở thôn Ngòi A 3 thuộc diện cận nghèo. Đầu năm 2026, từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, MTTQ xã đã trao gia đình 100 con gà giống và 20 kg cám, giúp chị có điều kiện phát triển chăn nuôi.

Đón nhận sự giúp đỡ, chị Thắm phấn khởi và dự định tiếp tục nhân đàn để tăng thu nhập. Với gia đình, đàn gà là nguồn vốn ban đầu, đồng thời tiếp thêm động lực vượt khó.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã Mậu A đã hỗ trợ 6 mô hình nuôi gà, trao 10.000 cây quế giống hỗ trợ 20 hội viên hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống. Hiện, thu nhập bình quân của xã đạt gần 72 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 0,37%, chỉ số hạnh phúc đạt 72%.

Theo bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mậu A, thời gian tới, địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giúp đỡ hộ nghèo và những gia đình khó khăn có thêm điều kiện vươn lên.

Từ thực tiễn cơ sở, các cấp MTTQ trong tỉnh đang đổi mới phương thức hoạt động, gắn tuyên truyền, vận động và phong trào thi đua với từng thôn, bản, tổ dân phố. Việc chăm lo đời sống được thực hiện thông qua kết nối, lồng ghép nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành khung tiêu chí đánh giá “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” theo nguyên tắc dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Bên cạnh các điều kiện về văn hóa, an ninh, trật tự và hạnh phúc, việc đánh giá chú trọng sự hài lòng thực sự của người dân.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới gần 300 nhà “Đại đoàn kết”, triển khai hàng trăm mô hình sinh kế. Đây là những đóng góp vào kết quả giảm nghèo đa chiều bình quân khoảng 4% mỗi năm của tỉnh; chỉ số hạnh phúc của người dân hiện đạt gần 69%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin: “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận; hướng dẫn triển khai mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; tập trung chỉ đạo làm điểm tại 2 khu dân cư thuộc xã Trấn Yên, 2 khu dân cư thuộc phường Lào Cai... Cùng với đó, MTTQ tăng cường kết nối nguồn lực, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu ít nhất 95% hộ nghèo được tiếp cận sinh kế, có thêm điều kiện vươn lên. Việc sơ kết, đánh giá, tôn vinh những khu dân cư tiêu biểu được thực hiện định kỳ, góp phần nhân rộng cách làm hiệu quả”.

Khi khó khăn được sẻ chia, ý chí tự lực được khơi dậy, mỗi gia đình có thêm động lực vươn lên, cùng góp sức xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc.