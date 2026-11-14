Gắn kết lòng dân, bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết

Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương dự và phát biểu tại ngày hội.

Nhân dân thôn Đông Cao biểu diễn văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Nhân Công.

Báo cáo tại ngày hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đông Cao Nguyễn Văn Hùng cho biết: Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đông Cao luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác khuyến học, khuyến tài được các dòng họ, gia đình quan tâm duy trì, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Năm học 2025-2026, toàn thôn có 18 cháu đỗ vào các trường đại học công lập chính quy, 20 cháu đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, thôn tổ chức mừng thọ các cụ cao niên; các hoạt động vui Tết thiếu nhi, Tết Trung thu cho trẻ em. Các đội bóng đá, bóng chuyền hơi, câu lạc bộ dưỡng sinh, zumba, chacha và những hoạt động văn nghệ liên thế hệ được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nhân Công.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thế Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Đông Cao đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông tin về định hướng phát triển của Thủ đô, đồng chí Trần Thế Cương cho biết: Năm 2026, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển hạ tầng đô thị, đổi mới sáng tạo, quản trị hành chính và phát triển văn hóa; tập trung thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Nhiều công trình, dự án lớn như đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, trục không gian dọc quốc lộ 1A, cải tạo hành lang sông Nhuệ và các dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, khu vực Mê Linh nói chung và thôn Đông Cao nói riêng có lợi thế kết nối với một số dự án lớn của thành phố, đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương tặng quà của thành phố cho địa phương. Ảnh: Nhân Công.

Để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, cán bộ thôn và nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vận động mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Cán bộ, nhân dân trong thôn tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát huy truyền thống hiếu học; chú trọng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương; nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ các di tích, công trình văn hóa, tín ngưỡng gắn với lịch sử hình thành và phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương tặng quà các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Nhân Công.

Đồng chí cũng đề nghị thôn phát huy lợi thế trong phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp để nâng cao thu nhập. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ 6 hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Địa phương cần duy trì phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phát huy hiệu quả các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch thiết yếu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Nhân Công.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mê Linh Lương Toàn Thắng khen thưởng các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Nhân Công.

Đối với những kiến nghị của nhân dân thôn Đông Cao về cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đường dân sinh, hệ thống thoát nước, quy hoạch điểm tập kết rác thải, bãi đỗ xe, khu vui chơi, sân bóng và việc quản lý, sử dụng nhà văn hóa thôn, đồng chí Trần Thế Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Mê Linh quan tâm rà soát, tổng hợp, phân loại, xác định rõ thẩm quyền và lộ trình giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, xã cần chủ động xem xét, giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo, đề xuất thành phố chỉ đạo kịp thời.