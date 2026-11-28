BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc triển khai mô hình “Tuyên truyền pháp luật hai bên biên giới”.

Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới

Trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, duy trì phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước có ý nghĩa quan trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, đối ngoại biên phòng không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn tạo nền tảng cho giao lưu, hợp tác và phát triển ở khu vực biên giới.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì hội đàm định kỳ, trao đổi thông tin, liên lạc qua đường dây nóng và gặp gỡ trực tiếp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Nội dung phối hợp tập trung vào quản lý đường biên, mốc giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và xử lý các trường hợp công dân vi phạm.

Trong năm 2026, hai bên đã trao đổi 41 thư, tặng 15 suất quà với tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng; triển khai Kế hoạch hợp tác BĐBP Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 giữa các đồn biên phòng với các Trạm Hội ngộ hội đàm BĐBP Bằng Tường và Long Châu (Trung Quốc).

Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai thường xuyên, có sự tham gia của lực lượng BĐBP, dân quân và nhân dân địa phương. Các đồn biên phòng đã tổ chức 234 lần tuần tra đơn phương, với 2.713 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.215 lượt dân quân và 292 lượt người dân tham gia; tổ chức 6 lần tuần tra song phương với lực lượng chức năng phía Trung Quốc.

BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc triển khai mô hình “Tuyên truyền pháp luật hai bên biên giới”.

Riêng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp tổ chức một lần kiểm tra liên hợp đoạn biên giới từ mốc 1222 đến mốc 1225, mỗi bên có 7 người tham gia. Ngày 18/11/2026, Đồn Biên phòng Pò Mã tiếp tục phối hợp với Trạm Hội ngộ hội đàm BĐBP địa khu Long Châu tổ chức tuần tra liên hợp từ mốc 973/1 đến mốc 975, với 20 cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia.

Thông qua các hoạt động này, hai bên kịp thời trao đổi tình hình, kiểm tra đường biên, mốc giới và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Đây cũng là cách phòng ngừa vi phạm từ sớm, hạn chế nguy cơ nảy sinh điểm nóng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên tuyến biên giới.

Đưa pháp luật đến gần cư dân biên giới

Cùng với phối hợp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Lạng Sơn chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cư dân hai bên biên giới. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực bởi hoạt động đi lại, giao thương, thăm thân diễn ra thường xuyên, trong khi những vi phạm về xuất nhập cảnh, qua lại biên giới trái phép vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc triển khai mô hình “Tuyên truyền pháp luật hai bên biên giới”, nội dung tập trung vào ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, quy định về xuất nhập cảnh, quản lý cửa khẩu, phòng, chống tội phạm và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Các hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, từ phát tờ rơi, tờ gấp song ngữ Việt - Trung đến tuyên truyền lưu động, phổ biến trực tiếp cho cư dân biên giới, doanh nghiệp, lái xe và hành khách qua lại cửa khẩu.

Điểm quan trọng của mô hình là giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi sinh sống, lao động, giao thương tại khu vực biên giới. Khi nắm được quy định về giấy tờ qua lại, phạm vi hoạt động và thủ tục xuất nhập cảnh, người dân sẽ chủ động phòng tránh vi phạm, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Thực tế cho thấy, công tác bảo vệ biên giới không thể chỉ dựa vào hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chuyên trách. Sự hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật của cư dân biên giới có vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm, phát hiện và cung cấp thông tin về những dấu hiệu bất thường. Vì vậy, tuyên truyền pháp luật cần được duy trì thường xuyên, gắn với những vấn đề người dân trực tiếp gặp phải trong đời sống.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Lạng Sơn còn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động giao lưu, thăm hỏi và kết nghĩa thôn, bản hai bên biên giới.

Ngày 20/11/2026, thôn Bản Phải, xã Mẫu Sơn tổ chức ký kết nghĩa với thôn Nà Đảng, trấn Ái Điểm, Ninh Minh (Trung Quốc). Tại địa bàn Đồn Biên phòng Ba Sơn, đơn vị đang tham mưu thúc đẩy ký kết nghĩa giữa thôn Bản Vàng với thôn Lập Môn và ký kết nghĩa lại giữa thôn Pò Mã với Khu dân cư Trĩ Lãng, Ninh Minh.

Các hoạt động kết nghĩa tạo điều kiện để nhân dân hai bên tăng cường giao lưu, hiểu biết, cùng xây dựng nếp sống đoàn kết, tôn trọng pháp luật và phối hợp bảo vệ biên giới. Qua đó, trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự được nâng lên, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì hội đàm, trao đổi thông tin, tuần tra song phương; phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Sự phối hợp trách nhiệm giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cùng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cư dân hai bên đang tạo nên sức mạnh từ cơ sở trong giữ gìn an ninh, trật tự. Đây cũng là giá trị bền vững mà công tác đối ngoại biên phòng hướng tới: biên giới ổn định, nhân dân tin cậy, tình hữu nghị Việt - Trung ngày càng bền chặt.