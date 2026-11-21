Nghĩa tình quân - dân gắn kết tại xã Phú Vinh và Trung đoàn Đồng Nai.

Đó là sự kết tinh nhuần nhuyễn giữa bản lĩnh chính trị vững vàng của người quân nhân cách mạng thời kỳ mới với nét hào sảng, trọng nghĩa tình, kiên trung của vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng”... góp phần tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội anh hùng và 16 chữ vàng “Trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng” của LLVT thành phố.

Mạch nguồn từ vùng đất anh hùng

Cuối tuần đến thăm doanh trại một số đơn vị thuộc LLVT Đồng Nai, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi không chỉ là sự chính quy, sáng - xanh - sạch - đẹp của khuôn viên mà là ánh mắt ấm áp, nụ cười cởi mở của những người lính trẻ. Giữa vùng đất vốn được mệnh danh là “thủ phủ” công nghiệp, nơi hội tụ cư dân từ khắp mọi miền Tổ quốc, văn hóa quân sự mang một sắc thái rất riêng: vừa kỷ luật thép, vừa phóng khoáng, nghĩa tình.

Lịch sử vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai gần 330 năm hình thành, phát triển đã hun đúc nên tính cách con người nơi đây: thẳng thắn, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn nhưng cũng vô cùng bao dung, nhân hậu. Khi phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” gắn bó ở mảnh đất Chiến khu Đ, Chiến khu rừng Sác năm xưa đã tạo nên một hệ giá trị văn hóa đặc thù. Ở đó, người chiến sĩ không chỉ rèn luyện để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” mà còn thấm nhuần đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Đồng Nai không chỉ là những người lính bản lĩnh, vững vàng trên thao trường mà còn là những người đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. Hình ảnh những người lính dầm mình trong mưa bão giúp người dân di dời tài sản, những bàn tay ân cần dựng lại mái nhà tình nghĩa đã trở thành ký ức đẹp trong lòng nhân dân. Chính sự mộc mạc, không ngại gian khổ làm cho văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục lan tỏa, được dân tin, dân yêu và dân hết lòng che chở.

Trung tá Hà Văn Khởi, Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đánh giá: Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” không phải là những điều gì quá xa vời, mà chính là thái độ sống, là trách nhiệm và tình thương yêu con người. Ở một địa bàn phát triển năng động như Đồng Nai, việc giữ gìn bản sắc người lính lại càng quan trọng. Chúng tôi xác định, muốn xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, trước hết người cán bộ phải thực sự mẫu mực, lấy sự chân thành, hào sảng của người miền Đông để cảm hóa, dìu dắt chiến sĩ, biến đơn vị thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi quân nhân.

Chiến sĩ trẻ Trung đoàn Đồng Nai tham gia Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết làm điểm do đơn vị tổ chức.

Trung tá Hà Văn Khởi cho biết thêm: Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên tổ chức năm 2026, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức làm điểm thành công tại Trung đoàn Đồng Nai. Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố càng thấm thía sự hòa quyện bền chặt giữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với bản sắc văn hóa dân tộc. Chính nền tảng văn hóa truyền thống giàu lòng nhân ái, đoàn kết đã nuôi dưỡng bồi đắp thêm truyền thống của người quân nhân cách mạng; ngược lại, kỷ luật, bản lĩnh của người lính lại góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, thắt chặt tình quân - dân ngay từ cơ sở.

Tình quân - dân gắn bó

Nét đặc trưng của văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT Đồng Nai còn thể hiện rõ qua truyền thống chiến đấu kiên cường với tinh thần trọng dân, phụng sự Tổ quốc vô điều kiện. Dù ở bất kỳ đâu, từ những đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến các đơn vị đứng chân nơi địa bàn biên giới, những vùng trọng điểm về quốc phòng - an ninh, hình ảnh người lính luôn là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Dưới góc nhìn của Thượng tá Phan Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Đồng Nai, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” ở đơn vị là sự kết tinh giữa kỷ luật thép của quân đội với tình cảm ấm áp, chân thành của con người miền Đông. Từ nền tảng đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tự giác tu dưỡng, lấy danh dự làm trọng, đoàn kết gắn bó như anh em một nhà và sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện tốt cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhiều mô hình sáng tạo mang đậm dấu ấn văn hóa miền Đông đã ra đời và lan tỏa mạnh mẽ như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, các chương trình “Tết quân - dân” ấm áp nghĩa tình tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo...

Ở những vùng biên cương Tổ quốc, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thượng tá Hồ Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố bày tỏ: “Với người lính biên phòng, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” chính là sự bám trụ kiên cường nơi tuyến đầu, là tấm lòng thủy chung, son sắt với đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt” - xem đó là nét đẹp của người chiến sĩ quân hàm xanh nơi phên giậu của Tổ quốc”...

Còn Thượng tá Phạm Hữu Thắng, Chính ủy Trung đoàn 736 nhấn mạnh: “Sức mạnh của đơn vị không chỉ đến từ vũ khí, trang bị mà bắt nguồn từ nền tảng văn hóa, tinh thần đoàn kết. Chúng tôi luôn chú trọng kết hợp giáo dục truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng” với rèn luyện tác phong chính quy, giúp bộ đội có bản lĩnh vững vàng, lối sống trong sáng, nghĩa tình, luôn tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.

Trong phút nghỉ ngơi giữa thao trường, chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Đồng, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố bộc bạch: “Trước khi nhập ngũ, tôi quen với cuộc sống tự do, đôi lúc còn ngại khó, ngại khổ. Nhưng từ ngày vào đơn vị, được các anh, các chú chỉ bảo tận tình, được sống trong tình đồng đội ấm áp như người thân, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Với tôi, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” không phải điều gì cao siêu, mà là sự trung thực, biết giúp đỡ đồng đội khi khó khăn, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng, từng dải biên cương tươi đẹp của Tổ quốc”.

Lời tâm sự giản dị của người chiến sĩ trẻ ấy cũng chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho sức sống mãnh liệt của văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT Đồng Nai hôm nay. Khi truyền thống cách mạng kiên trung hòa quyện cùng nét đẹp văn hóa sâu lắng đã tạo ra một nguồn nội lực mạnh mẽ. Nguồn nội lực ấy không chỉ giúp người lính vững vàng trước mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.