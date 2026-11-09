Gắn kết gia đình, tiếp thêm động lực cải tạo cho phạm nhân

Tiết mục văn nghệ do các phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4 biểu diễn.

Tại Hội nghị, Phân trại đã thông tin về tình hình chấp hành án, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân và trao đổi trực tiếp về những vấn đề thân nhân quan tâm.

Ý kiến của đại diện gia đình và chia sẻ của phạm nhân giúp cán bộ Phân trại hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành án, kịp thời nắm bắt những vướng mắc và tiếp thu các đề xuất trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

Đại diện gia đình các phạm nhân tham gia Hội nghị.

Qua trao đổi, các gia đình hiểu rõ hơn quá trình rèn luyện của người thân để có cách động viên phù hợp. Việc duy trì liên hệ giúp phạm nhân yên tâm chấp hành án, có thêm động lực phấn đấu và cùng gia đình chuẩn bị cho việc tái hòa nhập cộng đồng.

Phân trại số 1 đang quản lý khoảng 1.500 phạm nhân. Cùng với công tác quản lý, giáo dục, đơn vị thực hiện các chế độ ăn, ở, chăm sóc sức khỏe, thăm gặp và liên lạc với thân nhân. Phân trại đã khám và cấp phát thuốc cho 18.334 lượt phạm nhân, đưa 57 phạm nhân đến bệnh viện khám, điều trị. Đơn vị cũng ghi nhận 7.510 lượt thăm gặp và tổ chức hơn 12.860 lượt gọi điện thoại để phạm nhân giữ liên hệ với gia đình.

10 phạm nhân được trao chứng chỉ học nghề tại Hội nghị.

Để giúp phạm nhân có thêm kỹ năng nghề nghiệp trước khi trở về cộng đồng, Phân trại phối hợp tổ chức 4 lớp may công nghiệp cho 140 học viên. Qua đánh giá kết quả học tập, 138 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ. Kỹ năng thực hành được trang bị qua các lớp học giúp phạm nhân có thêm cơ hội tìm việc làm và ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Việc tổ chức Hội nghị thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong cơ sở giam giữ.