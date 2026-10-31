Gắn kết gia đình, nâng bước phạm nhân hoàn lương

Sáng 31/10, tại Hội trường trung tâm, Phân trại số 1 - Trại giam An Điềm thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an (đóng tại xã Thượng Đức, Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026.

Đại tá Nguyễn Anh Hữu, Giám thị Trại giam An Điềm, phát biểu tại hội nghị.

Một tiết mục văn nghệ do các phạm nhân trình bày.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Ban Giám thị, các cán bộ, chiến sĩ Trại giam An Điềm cùng gần 100 đại diện thân nhân và phạm nhân có thành tích chấp hành án tốt.

Tại hội nghị, phạm nhân Phạm Trung H, đang chấp hành án tại Phân trại số 1 - Trại giam An Điềm, xúc động bày tỏ: “Tôi là một phạm nhân, một người từng một thời lầm lỗi, đang chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật của mình tưởng chừng mọi cánh cửa như khép lại, tất cả đều quay lưng sau cái ngày tôi gây ra tội lỗi quá lớn kia. Vị trí của tôi là một góc khuất nào đó nơi chỉ có sự xoay vần của bóng tối, hối hận, mặc cảm và tự ti. Nhưng không trước mắt tôi vẫn còn ánh sáng, những ánh mắt cảm thông vẫn luôn dõi theo, những bàn tay luôn sẵn sàng nâng đỡ, dìu bước, giúp tôi trở về cuộc sống, nơi có những mầm thiện được sinh ra với hai chữ “niềm tin”.

Phạm nhân H chia sẻ, trong quá trình cải tạo, ông đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ Trại giam An Điềm, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, với chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mang lại sự gần gũi, xóa tan sự kỳ thị, mặc cảm, đem lại niềm tin trong cuộc sống... Bên cạnh đó là hậu phương phía sau luôn dõi theo, động viên, an ủi, đó chính là gia đình, là ba mẹ, là anh em và những người thân thương

Đại diện cho thân nhân các phạm nhân, ông Lê Quân (trú tỉnh Quảng Trị), có người thân đang chấp hành án tại Trại giam An Điềm, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn chân thành đến Phân trại số 1, Ban Giám thị Trại giam An Điềm đã quan tâm tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân và thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để phạm nhân cải tạo tốt, sớm được về với gia đình, cộng đồng xã hội.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Hữu, Giám thị Trại giam An Điềm, đã báo cáo kết quả công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề và thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân trong thời gian qua. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng cán bộ chiến sĩ, sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành từ phía gia đình đóng vai trò quyết định, giúp phạm nhân giải tỏa tâm lý, nhận thức rõ lỗi lầm và có thêm động lực phấn đấu.

Trao quà tặng 7 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau thường xuyên.

Bữa cơm đoàn viên giữa thân nhân và phạm nhân tại Trại giam An Điềm.

“Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Trại giam An Điềm với gia đình phạm nhân; giúp thân nhân phạm nhân hiểu rõ hơn về công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đồng thời tạo điều kiện để gia đình trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và phối hợp phối hợp cùng Trại giam An Điềm trong việc động viên phạm nhân yên tâm cải tạo, chấp hành tốt các quy định, tích cực lao động, học tập, từng bước sửa chữa những sai lầm để sớm trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng”, Đại tá Nguyễn Anh Hữu nhấn mạnh.

Dịp này, Giám thị Trại giam An Điềm đã trực tiếp giải đáp một số nội dung mà thân nhân phạm nhân và các phạm nhân quan tâm, trong đó có công tác giảm án. Trại giam An Điềm cũng đã trao quà tặng 7 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau thường xuyên.