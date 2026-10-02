Gắn kết dòng họ, chung sức đẩy lùi ma túy ở miền biên giới A Lưới

Nỗ lực xây dựng địa bàn xã biên giới không ma túy

Những ngày đầu tháng 10/2026, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã A Lưới 2 về tận các khu dân cư ở thôn, bản của xã để hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, đồng thời lồng ghép tuyên truyền quy định pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia vào mô hình “Liên kết dòng họ phòng, chống ma túy”.

Trưởng họ, già làng, trưởng bản ở xã A Lưới 2 (TP Huế) tham gia vào mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” để chung sức đảm bảo ANTT vùng biên giới.

Công an xã A Lưới 2 cho biết, ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình và trật tự, an toàn xã hội. Vì thế, công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Thời gian qua, Công an xã A Lưới 2 đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương để tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy, đặc biệt là mô hình “Liên kết dòng họ phòng, chống ma túy” nhằm quyết tâm xây dựng địa bàn xã biên giới không ma túy.

Công an xã A Lưới 2 bám địa bàn cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy”.

Mô hình này đã phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng gồm các trưởng họ, già làng, trưởng bản để cùng phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT tuyến biên giới Việt – Lào.

Trung tá Hồ Văn Như, Trưởng Công an xã A Lưới 2 cho biết, với phương châm “Phòng ngừa là chính, cơ sở là nền tảng”, “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, mô hình đã phát huy vai trò của các dòng họ, gia đình và nhân dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn ma túy xâm nhập địa bàn. Đây cũng là mô hình đầu tiên được xây dựng, ra mắt nhằm phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Huế.

Công an xã A Lưới 2 thường xuyên tổ chức các hoạt động, tham gia mít tinh phòng, chống ma tuý trên địa bàn.

“Thông qua mô hình, các dòng họ được tập hợp, liên kết và phát huy vai trò tự quản, vận động các thành viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời các thành viên còn tích cực tham gia giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở. Từ đó, từng dòng họ, gia đình trở thành một “lá chắn” góp phần ngăn ngừa ma túy xâm nhập khu dân cư, thôn, bản”, Trung tá Hồ Văn Như, Trưởng Công an xã A Lưới 2 thông tin.

Nhờ thực hiện tốt mô hình trên, công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn xã A Lưới 2 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã A Lưới 2 và các đơn vị đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền với sự tham gia của hơn 4.000 lượt người dân; tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục 41 trường hợp; test nhanh ma túy 150 lượt đối tượng, chưa phát hiện trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay toàn xã có 11 thôn đạt tiêu chí địa bàn không có ma túy.

Tiếp tục nhân rộng mô hình hiệu quả

Ngoài địa bàn xã A Lưới 2, mô hình “Liên kết dòng họ phòng, chống ma túy” đang được Công an các xã A Lưới, TP Huế tiếp tục triển khai và nhân rộng tại nhiều khu dân cư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Công an xã A Lưới 1 tích cực tuyên truyền, vận động già làng, trưởng bản tham gia vào các mô hình tự quản, chung tay góp sức phòng, chống ma túy.

Tại xã A Lưới 1, từ tháng 8/2026, UBND xã A Lưới 1 phối hợp với các đơn vị tại địa phương tiếp tục phát động nhân rộng mô hình “Liên kết dòng họ phòng, chống ma tuý” trên địa bàn. Qua đó để vận động các trưởng họ, trưởng tộc, già làng và những người có uy tín trong cộng đồng trở thành lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống ma túy theo hướng tự phòng, tự quản.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết từ khi mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” tiếp tục được triển khai, nhiều người dân thuộc các dòng họ Pe Kê, Tâng Coal, A Đeeng, Pe Prung, A Điêr, Târ Nau, Căn Xoáy… ở địa phương đã tích cực tham gia vào mô hình. Nhờ có tiếng nói của những người cao tuổi có uy tín, tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến ma túy ở địa bàn giảm đáng kể, ANTT địa bàn chuyển biến tích cực.

Nhờ Công an tích cực tuyên truyền, nhiều người dân thuộc các dòng họ ở xã A Lưới 1 đã tự nguyện tham gia vào mô hình “Liên kết dòng họ phòng, chống ma túy”.

Còn tại địa bàn xã A Lưới 5, lực lượng Công an xã đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động nhiều hộ dân tham gia vào mô hình “Liên kết dòng họ phòng, chống ma túy”. Lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên bám địa bàn cơ sở, về tận nhà để trò chuyện, tuyên truyền pháp luật và vận động người dân tham gia vào mô hình này. Nhờ thế nên ngày càng có thêm nhiều hộ dân tham gia, cùng chung tay góp sức xây dựng địa bàn không có ma túy, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an TP Huế, hoạt động của mô hình “Liên kết dòng họ phòng, chống ma túy” tại các xã biên giới A Lưới đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT vùng biên giới, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhằm phát huy sức mạnh các dòng họ trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là phòng, chống ma túy ở miền núi A Lưới, ngày 1/10 vừa qua, đoàn công tác của Công an TP Huế do Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình hoạt động của mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” tại xã A Lưới 2.

Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an TP Huế động viên, trao quà tặng các thành viên tham gia mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” tại xã A Lưới 2.

Tại buổi làm việc, Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an TP Huế đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân xã A Lưới 2 trong công tác xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh: Phòng, chống ma túy phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bắt đầu từ mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Trong đó, sự tham gia, đồng thuận của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, đề nghị Công an xã A Lưới 2 tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mô hình, gắn phòng, chống ma túy với xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Yêu cầu Công an xã A Lưới 2 chủ động nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến ma túy, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT. Đồng thời mong muốn các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín và các thành viên trong mô hình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và người dân nâng cao ý thức phòng, chống ma túy. Qua đó cùng phối hợp để xây dựng từng dòng họ, từng gia đình và từng khu dân cư trở thành địa bàn an toàn, không ma túy.