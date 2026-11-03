Gắn kết đồng bào tôn giáo, xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở

Từ sự đồng thuận, gắn bó giữa lực lượng công an với đồng bào các tôn giáo, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố ngay từ cơ sở, giữ vững bình yên tại mỗi địa bàn dân cư.

Thành viên mô hình Xóm đạo bình yên tại xã Thống Nhất đến thăm hỏi, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: H.D

Phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo

Đồng Nai là địa bàn có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, với đông chức sắc, chức việc và tín đồ thuộc nhiều tổ chức tôn giáo cùng sinh sống, lao động, học tập. Các cơ sở tôn giáo không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư. Đây là những địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và sự tham gia của người dân vào công tác bảo đảm ANTT.

Nhận thức rõ vai trò đó, lực lượng Công an thành phố luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo. Thông qua các buổi tiếp xúc, thăm hỏi, sinh hoạt cộng đồng và hoạt động dân vận, cán bộ, chiến sĩ từng bước xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin cậy, tạo điều kiện để người dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong giữ gìn ANTT.

Đại úy Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng Công an xã Bình An cho biết: Gần đây, thực hiện công tác hướng dẫn người dân tham gia góp ý các dự thảo luật (sửa đổi) thông qua ứng dụng VNeID, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp đến các cơ sở thờ tự, tôn giáo để hướng dẫn phật tử, tín đồ, chức sắc, chức việc tham gia góp ý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Công an xã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động tôn giáo và đời sống của nhân dân. Đồng thời trao đổi, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện đúng quy định, chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT, thường xuyên nắm bắt tình hình của tín đồ để kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến ANTT, từ đó trao đổi với lực lượng Công an xã nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Hùng Cường, qua công tác tuyên truyền, vận động, các cơ sở tôn giáo ngày càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương. Chức sắc, chức việc, người phụ trách cơ sở tôn giáo tích cực vận động tín đồ chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và tham gia các phong trào do địa phương phát động. Đây là cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo. Từ đó, mỗi cơ sở tôn giáo trở thành một địa chỉ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.

Theo Công an thành phố, trên địa bàn toàn thành phố hiện có 49 mô hình về giữ gìn ANTT với 220 điểm được nhân rộng. Các mô hình: Camera an ninh; Zalo kết nối bình yên; giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự và những hình thức tự quản khác đã góp phần phòng ngừa tội phạm, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lấy niềm tin của người dân làm nền tảng

Bằng những việc làm cụ thể, lực lượng công an từng bước đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, từ tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao cảnh giác đến phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh tại khu dân cư. Cùng với đó, việc quan tâm, thăm hỏi các chức sắc, chức việc trong những dịp lễ trọng của các tôn giáo, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động an sinh xã hội đã góp phần tăng cường sự thấu hiểu, gắn kết giữa lực lượng công an với đồng bào.

Linh mục Đặng Công Khanh, Chánh xứ Trà Cổ, Quản hạt Phú Thịnh, xã Bình Minh nhấn mạnh: Việc xây dựng mô hình Giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự không chỉ mang ý nghĩa xã hội sâu sắc mà còn phù hợp với giáo huấn của giáo hội về tinh thần bác ái, đoàn kết và trách nhiệm công dân. Ông thường xuyên kêu gọi linh mục, tu sĩ, các hội đoàn và giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các nội dung của mô hình, góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng văn minh, phát triển.

Không chỉ vậy, tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, nhiều mô hình giáo xứ, giáo họ bình an khác đã được xây dựng và ra mắt nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề ANTT từ cơ sở như: mô hình Giáo xứ, giáo họ bình an, không ma túy ở phường Bảo Vinh; mô hình Giáo xứ an toàn - đoàn kết tại xã Sông Ray; mô hình Đảm bảo ANTT địa bàn giáo xứ Phú Lâm tại xã Phú Lâm…

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà cần sự tham gia thường xuyên, tự giác của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trong đó, đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của cộng đồng dân cư, có nhiều đóng góp thiết thực vào các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo người yếu thế và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Khi công tác vận động được triển khai hiệu quả, những giá trị tích cực như: tinh thần nhân ái, ý thức hướng thiện, trách nhiệm với cộng đồng và sự đoàn kết giữa các nhóm dân cư có thể trở thành nguồn lực hỗ trợ công tác phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.