Công ty CP Dệt may 29/3 chú trọng nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc và chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chăm lo toàn diện

Xác định người lao động là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp chủ động triển khai các chính sách chăm lo thiết thực, không chỉ bảo đảm quyền lợi theo quy định mà còn nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống tinh thần.

Công ty CP Dệt may 29/3 (phường Thanh Khê) hiện có 2.338 lao động. Ông Trần Xuân Hòe, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, bên cạnh thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm, doanh nghiệp chú trọng nâng cao thu nhập, chất lượng bữa ăn ca và môi trường làm việc.

Công ty duy trì thưởng tháng lương thứ 13, bố trí 11 ngày nghỉ Tết Nguyên đán liên tục cho lao động ở xa; đồng thời khuyến khích sáng kiến kỹ thuật thông qua phong trào “Ý tưởng vàng”. Doanh nghiệp còn đẩy mạnh đào tạo nội bộ, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, kỹ thuật học tập các mô hình tiên tiến nhằm nâng cao tay nghề, năng suất lao động.

Tại Công ty TNHH Morito Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh), nhiều chính sách phúc lợi được duy trì nhằm tạo động lực cho người lao động. Ngoài thưởng tháng lương thứ 13, doanh nghiệp còn thưởng theo xếp loại, thâm niên 5 năm và hỗ trợ tham quan, nghỉ dưỡng bình quân 3 triệu đồng/người/năm.

Thỏa ước lao động tập thể quy định thêm một ngày nghỉ hằng năm cho mỗi 5 năm làm việc, phụ cấp nuôi con dưới 6 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh cho lao động nữ. Công ty cũng trang bị điều hòa, quạt gió tại 100% khu vực nhà xưởng; tổ chức đào tạo nội bộ định kỳ hai quý một lần, kết hợp phong trào 5S và các cuộc thi cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, khuyến khích sáng kiến của người lao động.

Trong khi đó, Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam (Khu Công nghệ cao Đà Nẵng) chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm phúc lợi lâu dài cho người lao động. Mỗi suất ăn ca trị giá 33 nghìn đồng; hỗ trợ xe đưa đón người lao động với chi phí hơn 7,8 tỷ đồng.

Công ty còn mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động có thâm niên từ 12 tháng với tổng chi phí hơn 1,3 tỷ đồng. Thỏa ước lao động tập thể cũng bổ sung ngày nghỉ hằng năm sau 3 năm làm việc liên tục, hỗ trợ khám thai và bảo hiểm y tế tự nguyện cho người lao động đủ điều kiện.

Công ty TNHH Morito Đà Nẵng chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, trang bị điều hòa, quạt gió tại 100% khu vực nhà xưởng. Ảnh: ĐVCC

Chính sách nhân văn cho lao động nữ

Bên cạnh các chính sách chung, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn xây dựng chế độ phúc lợi riêng, quan tâm đến sức khỏe và đặc thù công việc của lao động nữ. Đây là nhóm chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ngành sản xuất, may mặc, điện tử.

Tại Công ty TNHH Premo Việt Nam (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc), người lao động được hưởng nhiều khoản phụ cấp như: thâm niên, trách nhiệm, kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động, xăng xe, nhà ở và nuôi con nhỏ. Ngoài lương tháng thứ 13, công ty còn thưởng năng suất từ 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/tháng, bố trí xe đưa đón người lao động, đóng bảo hiểm tai nạn 24/24 và bảo hiểm sức khỏe.

Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh) hiện có hơn 2.500 lao động. Công ty đưa 19 điều khoản cao hơn quy định, có lợi cho người lao động vào thỏa ước lao động tập thể. Với phần lớn là lao động nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ, công ty bố trí phòng vắt và trữ sữa mẹ dành cho lao động nữ.

Chị Phan Thị Nhi (SN 1998, công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) chia sẻ: “Việc công ty bố trí khu vực vắt và trữ sữa mẹ cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ khiến chúng tôi rất xúc động. Điều này không chỉ giúp những người mẹ đang nuôi con có nơi riêng tư để vắt sữa, giảm nguy cơ mất sữa mà còn mang lại sự thoải mái, giúp chúng tôi có sức khỏe tốt hơn để tiếp tục ca làm”.

Tương tự, Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam với hơn 3.160 lao động, trong đó phần lớn là lao động nữ. Để tạo sự thoải mái và bảo đảm sức khỏe cho lao động nữ, công ty xây dựng phòng vắt và bảo quản sữa mẹ, hỗ trợ sữa hằng tháng cho lao động nữ mang thai và duy trì khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lao động.

Theo bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đối mặt nhiều áp lực, cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp luôn đồng hành, chia sẻ với người lao động bằng những chính sách thiết thực, ý nghĩa.

Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm quyền lợi người lao động mà còn tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Hoạt động tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” là chương trình thường niên do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức nhằm biểu dương, lan tỏa những doanh nghiệp tiêu biểu trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Năm 2026, chương trình đã vinh danh, tặng bằng khen của UBND thành phố cho 15 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tốt đời sống người lao động.