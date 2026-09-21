Gắn kết doanh nghiệp, tiếp sức sinh viên nghèo học nghề vươn lên

Tiết học thực hành ngành Công nghệ thực phẩm - Trường Cao đẳng Nghề TPHCM.

Nhiều năm qua, việc thu hút học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia học nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc chăm lo, hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai luôn được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặc biệt chú trọng. Tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM, phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau vì lý do tài chính" đã trở thành kim chỉ nam trong công tác đào tạo.

Điểm tựa vượt qua thử thách

Rời quê hương Gia Lai xuống TPHCM theo học ngành Chế biến thực phẩm, em Nguyễn Thị Phúc mang theo nỗi lo âu trĩu nặng của gia đình khi ba em đi biển, mẹ làm muối để nuôi em ăn học. Khi quyết định đi học nghề ở thành phố, gia đình em rất lo về chi phí sinh hoạt.

Khó khăn ập đến vào đúng thời điểm Phúc đang học năm thứ hai. Trước Tết năm 2026, quê nhà Gia Lai gặp lũ lụt lớn, khiến cuộc sống gia đình lao đao. Trong lúc tuyệt vọng nhất, sự tiếp sức kịp thời từ nhà trường đã trở thành chiếc phao cứu sinh. Thông qua đợt vận động hỗ trợ HSSV và đồng bào miền Trung bị bão lũ, nhà trường và Đoàn Thanh niên đã trao tặng Phúc suất học bổng trị giá 5 triệu đồng ngay dưới cờ.

Giảng viên hướng dẫn kỹ thuật vận hành máy tiện giúp sinh viên vững chuyên môn, tự tin tìm kiếm việc làm bền vững sau khi tốt nghiệp.

"Khoản tiền này giúp gia đình em sửa lại vật dụng bị hư hỏng do lũ, ổn định lại cuộc sống. Nhờ đó, em có thể yên tâm tiếp tục đến trường, phấn đấu đạt thành tích học sinh giỏi với ước mơ làm việc tại Công ty Vinamilk sau khi tốt nghiệp", Phúc bộc bạch.

Theo Bà Trần Thị Kiều Trang - Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, tác hỗ trợ HSSV được thực hiện theo nguyên tắc phát hiện sớm, hướng dẫn đúng chính sách và linh hoạt kết nối nguồn lực xã hội hóa.

Đối với HSSV trình độ trung cấp, trường miễn 100% học phí; sinh viên cao đẳng các nghề nặng nhọc, độc hại được miễn giảm 70%. Bên cạnh đó, trường luôn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đối tác, Thành Đoàn, Hội Sinh viên TPHCM để trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học hay dịp Lễ, Tết.

“Đặc biệt, trường còn hỗ trợ cả những trường hợp đặc thù như sinh viên đang sinh sống tại Làng Thiếu niên Thủ Đức làm hồ sơ miễn giảm học phí văn hóa. Sự hỗ trợ ban đầu là điểm tựa giúp các em có thêm niềm tin, biến kiến thức thành tay nghề và từng bước tự lập để phụ giúp gia đình", bà Trang nhấn mạnh.

Gắn kết doanh nghiệp, mở hướng xuất khẩu lao động

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính trong quá trình học, Trường Cao đẳng nghề TPHCM còn đặc biệt chú trọng khâu giải quyết việc làm. TS Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác kết nối việc làm là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo đầu ra, đặc biệt là đối với HSSV thuộc hộ nghèo, vùng khó khăn.

Theo TS Trần Kim Tuyền, trường đang triển khai mạnh mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo và cam kết tuyển dụng HSSV ngay sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, trường tổ chức khảo sát nhu cầu tuyển dụng chi tiết về chỉ tiêu, vị trí, tay nghề, mức lương để điều chỉnh chương trình đào tạo sát thực tế.

“Thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu ‘việc tìm người - người tìm việc’ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, nhà trường khớp nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong nước với HSSV, ưu tiên giới thiệu việc làm ổn định cho HSSV nghèo, dân tộc thiểu số”, TS Tuyền cho hay.

Sinh viên trong giờ thực hành chuyên ngành Công nghệ ô tô nhằm rèn luyện tay nghề, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Bên cạnh thị trường lao động trong nước, cơ hội làm việc tại nước ngoài cũng đang rộng mở với sinh viên của trường. Bà Trang cho biết thêm, sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng do Trường Cao đẳng Nghề TPHCM cấp đã được tổ chức WES đánh giá tương đương với bằng Diploma 3 năm của Canada.

Đây là lợi thế rất lớn đối với những HSSV có nguyện vọng phát triển nghề nghiệp ở thị trường quốc tế. Thực tế, hiện nay trường đã có sinh viên khóa C22OTO1 đang làm việc tại Canada, minh chứng cho chất lượng đào tạo nghề đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của nước bạn.

“Mặc dù không trực tiếp tổ chức đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu, nhưng nhà trường luôn làm tốt vai trò cầu nối, phổ biến thông tin các chương trình, chính sách ưu tiên của Nhà nước đến HSSV thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số để các em chủ động đăng ký tham gia khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài”, TS Tuyền khẳng định.

Tổ chức WES (World Education Services) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá, thẩm định và quy đổi bằng cấp, bảng điểm quốc tế tương đương với hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ và Canada.