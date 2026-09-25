Gắn kết địa phương tuyến sau với đồn biên phòng

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao 1 căn nhà Đại đoàn kết và 282 phần quà tặng các cháu trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, Dự án “Cán bộ Quân đội nâng bước em tới trường” và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị Biên phòng một số vật dụng thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ biên giới. Tổng giá trị các phần quà, hỗ trợ là 383 triệu đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) ký kết nghĩa với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang).

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Quới (TP Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Thông qua hoạt động kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị có điều kiện trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời hiểu rõ hơn những khó khăn, đặc thù trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới của lực lượng Biên phòng. Qua đó, thắt chặt tình hậu phương, tiền tuyến, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với lực lượng Biên phòng xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia”.

Chủ trương kết nghĩa, đỡ đầu của các đơn vị Bộ đội Biên phòng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn là góp phần tạo dựng sự đồng thuận, gắn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Khi mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân cùng nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tinh thần “mỗi người dân là một cột mốc sống” sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc.