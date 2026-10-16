Gắn kết đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn phát triển công nghệ cao

Các đại biểu tham quan khu vực triển lãm công nghệ. (Ảnh: CTV)

Tại phiên song song 1, với chủ đề “Công nghệ chiến lược trong chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp và đô thị công nghệ cao”, các chuyên gia tập trung vào nhiều khía cạnh của phát triển đô thị công nghệ cao.

Cụ thể, từ định hướng công nghệ chiến lược tại Thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng vật liệu nano, quản trị an toàn thực phẩm thông minh, cho đến đánh giá mức độ sẵn sàng của đô thị về hạ tầng số, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực.

Các nội dung này đặt ra yêu cầu phối hợp giữa nghiên cứu công nghệ, năng lực tổ chức và khả năng triển khai giải pháp trong thực tiễn.

Các tham luận đề cập nhiều khía cạnh trong quá trình phát triển đô thị công nghệ cao. (Ảnh: CTV)

Bạn Dương Gia Thịnh, Sinh viên K21, chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (FPTU) cho rằng, những nội dung được trình bày, trao đổi giúp em hiểu thêm về các công nghệ mới cũng như khả năng ứng dụng chúng vào thực tiễn.

“Em biết thêm về những công nghệ mới và cách áp dụng chúng được vào thực tế. Qua phiên chuyên đề, em cũng nhận thấy công nghệ đang phát triển rất nhanh, đòi hỏi bản thân phải chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức nhiều hơn”, Dương Gia Thịnh chia sẻ.

Tại phiên song song 3 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và hợp tác quốc tế”, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung vào kết nối giáo dục đại học, doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường đại học Fulbright Việt Nam đặt vấn đề làm thế nào để chuyển hóa sự gần gũi về địa lý giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp thành những hoạt động hợp tác thực chất, tạo ra giá trị cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo bà, lợi thế của một khu công nghệ cao không chỉ nằm ở việc tập trung các tổ chức trong cùng một không gian, mà còn ở khả năng thúc đẩy trao đổi tri thức, chia sẻ nguồn lực và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tiễn.

Từ góc nhìn này, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân đề xuất thay vì chỉ tiếp nhận sinh viên thực tập hoặc tuyển dụng sau tốt nghiệp, doanh nghiệp có thể tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo và nghiên cứu, từ việc xác định những bài toán thực tế đến hướng dẫn, thử nghiệm và phát triển giải pháp cùng giảng viên và sinh viên.

Quang cảnh phiên song song 3. (Ảnh: CTV)

“Đó không chỉ là quan hệ giữa nơi đào tạo và nơi tuyển dụng. Đó là quan hệ đồng kiến tạo: cùng xác định vấn đề, cùng phát triển con người, cùng tạo ra tri thức và cùng chịu trách nhiệm về kết quả”, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân chia sẻ.

Tại Triển lãm công nghệ chiến lược phát triển đô thị công nghệ cao được tổ chức hội nghị, Trường đại học FPT giới thiệu các dự án khởi nghiệp, sản phẩm, mô hình công nghệ và ý tưởng đổi mới sáng tạo của sinh viên, trong đó có những dự án được triển khai trong chương trình đào tạo của trường.

Các sản phẩm này góp phần kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn, đồng thời cho thấy vai trò của hoạt động đào tạo trong việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.