Gắn kết cộng đồng xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Đại diện Ban điều hành khu dân cư 34 Hòa Cường Bắc (phường Hòa Cường) thăm, động viên và trao hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Vân (thứ 2, bên trái). Ảnh: THANH VÂN

Điểm tựa lúc khó khăn

Những ngày đầu tháng 10/2026, chúng tôi theo chân Ban điều hành khu dân cư 34 Hòa Cường Bắc (phường Hòa Cường) đến thăm một địa chỉ an sinh trên địa bàn. Trong căn nhà cấp bốn được người thân cho ở nhờ, bà Nguyễn Thị Mỹ Vân (sinh năm 1959, trú tổ 34 Hòa Cường Bắc) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra với gia đình hơn một tháng trước.

Cuối tháng 7/2026, chồng bà Vân qua đời sau một thời gian bạo bệnh. Nỗi đau mất mát chưa nguôi thì trưa 25/8, khi bà đóng cửa đi chợ, bát hương ở nhà bất ngờ đổ xuống khiến lửa bùng lên, thiêu rụi căn nhà. May mắn không có thiệt hại về người, song toàn bộ tài sản, vật dụng và giấy tờ quan trọng của gia đình đều bị thiêu rụi.

Sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư 34 Hòa Cường Bắc giúp tiếp thêm động lực để gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Vân vượt qua khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ngay trong chiều 25/8, Ban điều hành khu dân cư đến thăm hỏi, trao khoản hỗ trợ ban đầu, đồng thời vận động người dân xung quanh giúp gia đình bà Vân chuyển sang căn nhà thuê bên cạnh để tạm thời ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 34 Hòa Cường Bắc cho biết, sự việc xảy ra đúng lúc khu dân cư đang họp bàn kế hoạch triển khai công văn của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường về xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Nhận thấy gia đình bà Vân gặp khó khăn chồng chất, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận tổ 34 Hòa Cường Bắc thống nhất đăng ký mô hình “Mỗi khu dân cư một địa chỉ an sinh” và chọn gia đình bà làm “địa chỉ an sinh” để tập trung hỗ trợ.

[VIDEO] - Tổ dân phố 34 Hòa Cường Bắc chung tay hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Vân sau hỏa hoạn:

Để cụ thể hóa mô hình, khu dân cư đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Chi hội Người cao tuổi tổ 34 Hòa Cường Bắc báo cáo lên Hội Người cao tuổi phường Hòa Cường để đề xuất hỗ trợ. Tổ dân phố cũng thông tin đến Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Cường để xem xét và giải quyết chế độ, giúp gia đình bà Vân sớm ổn định cuộc sống.

Để cộng đồng thêm gắn kết

Hưởng ứng chương trình phát động xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường, khu dân cư 32 Hòa Cường Bắc đăng ký thực hiện mô hình “Tổ hòa giải - Kết nối tình làng nghĩa xóm”.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Ban đại diện khu dân cư đã họp triển khai, kiện toàn nhân sự tổ hòa giải và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ban điều hành khu dân cư 32 Hòa Cường Bắc họp triển khai mô hình “Tổ hòa giải - Kết nối tình làng nghĩa xóm”. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 32 Hòa Cường Bắc cho biết, tổ hòa giải hiện có 7 thành viên, gồm: Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, những người có uy tín và đại diện các tộc họ sinh sống lâu năm tại khu dân cư.

Theo ông Sơn, tổ hòa giải không chỉ giải quyết kịp thời các mâu thuẫn ngay từ cơ sở mà còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của người dân. Nhờ đó, các xích mích được hàn gắn, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”, giữ vững khối đại đoàn kết và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cộng đồng dân cư.

Các thành viên tổ hòa giải khu dân cư 32 Hòa Cường Bắc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Bà Trần Thị Mai Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường cho biết, nhằm cụ thể hóa chương trình “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động, từ tháng 9/2026, Mặt trận phường phát động xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2027.

Chương trình tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng khu dân cư dân chủ, đoàn kết, an toàn, kỷ cương; xây dựng khu dân cư ấm no, ổn định đời sống, phát triển bền vững; xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - văn minh, ứng dụng số, cộng đồng số; và xây dựng khu dân cư hạnh phúc, giàu bản sắc văn hóa.

Phong trào hướng trực tiếp về cơ sở, lấy người dân và từng hộ gia đình làm trung tâm. Qua đó, tinh thần tự quản, sự tương trợ, đồng thuận và tình làng nghĩa xóm được phát huy tối đa, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng gắn kết, văn minh, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bốn giá trị: “đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống, gắn với phương châm: “Mỗi khu dân cư một việc làm thiết thực - Mỗi gia đình một hành động văn minh - Mỗi người dân một đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Trần Thị Mai Hương

Đến nay, toàn bộ 52 tổ dân phố trên địa bàn đều đã đăng ký thực hiện các mô hình thiết thực, ý nghĩa. Những hoạt động này đã tạo chuyển biến tích cực, bền vững trong đời sống dân cư, góp phần xây dựng phường Hòa Cường ngày càng văn minh, hiện đại.

[VIDEO] - Nhân rộng các mô hình xây dựng "Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc":