Gắn kết cộng đồng, vun đắp nét đẹp văn hóa người Ba Đình

Dự ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng; đại diện lãnh đạo các đoàn thể phường.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội. Ảnh: PV

Ngày hội diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi với các hoạt động ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhìn lại những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tại cộng đồng dân cư.

Dịp này, các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; các hộ có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng những phần quà ý nghĩa.

Trước đó, các đại biểu đã tham gia nghi thức dâng hương, tham quan khu trưng bày sản phẩm truyền thống và thưởng thức các tiết mục biểu diễn dân vũ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng trao khen thưởng gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2026. Ảnh: PV

Thời gian qua, các ban công tác Mặt trận trên địa bàn phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đóng góp các loại quỹ do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Đặc biệt, thông qua vận động xã hội hóa, các đơn vị đã huy động được hơn 200 triệu đồng để thăm hỏi, động viên gia đình thương binh, liệt sĩ, các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng quà, khen thưởng các cháu thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu và kết thúc năm học.

Cùng với đó, các ban công tác Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng số để trao đổi thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Tại ngày hội, các ban công tác Mặt trận Cụm 3 phát động phong trào thi đua năm 2027 với những nội dung trọng tâm: Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân.

Các khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; vận động mỗi gia đình tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng cháy, chữa cháy, xây dựng tổ dân phố an toàn, văn minh, thân thiện. Phong trào tương thân tương ái, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Lãnh đạo phường Ba Đình tham quan các gian hàng trưng bày đặc sản cổ truyền, bánh kẹo dân tộc. Ảnh: PV

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng nhấn mạnh, Ba Đình là địa bàn giàu truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Truyền thống ấy không chỉ được lưu giữ qua những di tích, công trình mà còn hiện diện trong từng nếp phố, ngõ nhỏ, trong tình nghĩa xóm giềng, nét thanh lịch và trách nhiệm với cộng đồng của mỗi người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hồng, tinh thần đại đoàn kết không phải là điều gì xa vời mà được thể hiện ngay trong đời sống hằng ngày: Khi có việc chung, mọi người cùng bàn bạc; khi gặp khó khăn, cùng sẻ chia; khi phát sinh vấn đề, cùng tìm cách tháo gỡ.

Tương tự, văn hóa không chỉ thể hiện qua các hoạt động văn nghệ mà còn được vun đắp từ lời nói, cách ứng xử, ý thức giữ gìn ngõ phố sạch đẹp, sự kính trọng đối với người cao tuổi, trách nhiệm chăm lo trẻ em và sự quan tâm, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Để tiếp tục phát huy những giá trị đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận từ mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố.

Cán bộ cơ sở, nhất là thành viên ban công tác Mặt trận, cần sâu sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; chú trọng công tác hòa giải, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Mỗi người dân cần chủ động tham gia đóng góp ý kiến, chung tay xây dựng chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, chủ động phòng cháy, chữa cháy; duy trì những tuyến ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh, góp phần xây dựng phường Ba Đình ngày càng phát triển.