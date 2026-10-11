Gắn kết cộng đồng và phát triển kinh tế từ câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Tại xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập năm 2025 với 38 thành viên. Hơn một năm hoạt động, câu lạc bộ trở thành nơi các thành viên gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe, giao lưu văn hóa, văn nghệ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Những hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên khiến mô hình ngày càng gần gũi với đời sống.

Trong số các thành viên của câu lạc bộ, gia đình bà Hứa Thị Mịch là một trong những trường hợp cho thấy hiệu quả từ việc chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển kinh tế. Trước đây, gia đình bà chủ yếu trồng lúa, ngô, sau đó chuyển sang trồng thanh long. Khi cây thanh long bắt đầu già, hiệu quả giảm, bà tiếp tục tìm hướng đi mới và thử nghiệm trồng nho. Đến nay, gia đình có khoảng 700 gốc nho xanh và nho đen.

Bên cạnh phát triển vườn cây ăn quả, gia đình bà Mịch còn kết hợp chăn nuôi lợn và nấu rượu. Từ cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, mỗi năm gia đình thu nhập trên 200 triệu đồng. Bà Mịch cho biết: Từ những hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống và sản xuất. Sự gắn kết giữa các hội viên được tăng cường, mỗi người có thêm điều kiện để hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Theo ông Trần Ngọc Trường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xóm Minh Thanh, câu lạc bộ triển khai 8 nội dung hoạt động, trong đó tập trung vào tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên, giúp nhau trong cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và vận động nguồn lực để duy trì, phát triển câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây nho.

Hiệu quả của mô hình không chỉ thể hiện ở số lượng thành viên hay số buổi sinh hoạt, quan trọng hơn là khả năng tập hợp các thế hệ, phát huy kinh nghiệm của người cao tuổi và tạo điều kiện để các thành viên hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Những hoạt động cụ thể, thiết thực đang giúp mô hình gắn với nhu cầu của hội viên và cộng đồng.

Toàn tỉnh có gần 82.000 người cao tuổi. Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi quan tâm công tác chăm sóc, thực hiện chính sách đối với người cao tuổi; tổ chức chúc thọ, mừng thọ, phối hợp với ngành y tế khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc người cao tuổi mắc bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm; tạo điều kiện để người cao tuổi được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội. Từ đó, các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được duy trì, phát triển, trở thành một trong những hình thức tập hợp người cao tuổi gắn với nhu cầu thực tế của hội viên và cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh có 45 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Theo đánh giá của Hội Người cao tuổi tỉnh, hầu hết các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả với nhiều nội dung thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người cao tuổi ở địa phương. Một trong những hoạt động được các câu lạc bộ chú trọng là tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng. Hội viên tham gia giúp các hộ ốm đau, neo đơn thu hoạch nông sản; cùng thực hiện vệ sinh môi trường tại khu dân cư, trồng hoa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó, người cao tuổi không chỉ được chăm sóc mà còn trực tiếp tham gia vào những công việc chung của cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi tỉnh Nông Thị Nghĩa cho biết: Để các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ, chính quyền, đoàn thể thường xuyên khảo sát, kiểm tra, giám sát, qua đó đánh giá tình hình hoạt động và kịp thời hỗ trợ. Hoạt động của các câu lạc bộ tập trung vào phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời giúp đỡ những thành viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2026 - 2035, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới ít nhất 105 câu lạc bộ. Việc củng cố, mở rộng mô hình được chú trọng theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và sự tham gia thực chất của hội viên. Qua đó người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đóng góp cho gia đình và cộng đồng.