Gắn kết cộng đồng từ xây dựng đời sống văn hóa

Người dân thôn Quán Giắt tham gia các hoạt động thể thao.

Sau sắp xếp, xã Triệu Sơn hiện còn 23 thôn. Quy mô địa bàn, dân cư thay đổi, song đời sống văn hóa ở cơ sở vẫn được địa phương xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, gắn với những yêu cầu mới trong xây dựng cộng đồng sau sắp xếp.

Để phong trào đi vào chiều sâu, xã nhanh chóng rà soát, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước ở cơ sở, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng khu dân cư. Cùng với đó, địa phương từng bước đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho các hoạt động văn hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng đa dạng của người dân.

Là một trong những điểm sáng của phong trào, thôn Quán Giắt cho thấy sự tiếp nối và phát huy các nét đẹp văn hóa cộng đồng sau sáp nhập. Thôn được hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn Quán Giắt và Tân Thanh, hiện có 564 hộ, 2.786 nhân khẩu. Trước khi sáp nhập, cả hai thôn đều là thôn văn hóa, duy trì tốt các tiêu chí, nội dung của phong trào. Đây là nền tảng thuận lợi để các phong trào tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong điều kiện địa bàn và quy mô dân cư có sự thay đổi.

Có mặt tại nhà văn hóa thôn vào một buổi chiều, không khí sinh hoạt khá sôi nổi. Người tập thể thao, người tham gia văn nghệ, đọc sách, tạo nên không khí giao lưu vui tươi, gần gũi. Ông Lê Đình Giang, Bí thư Chi bộ thôn Quán Giắt, cho biết: “Sau sáp nhập, điều quan trọng là tạo được sự đồng thuận, gắn kết người dân và tổ chức các hoạt động phù hợp với quy mô mới của thôn. Chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể cùng vận động, người dân tích cực hưởng ứng nên các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa vẫn phát huy hiệu quả, từng bước xây dựng môi trường sống đoàn kết, văn minh”.

Không riêng Quán Giắt, tại các khu dân cư khác như Xuân Tiên, Mỹ Dưa..., phong trào cũng được chú trọng triển khai với những nội dung thiết thực. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, góp phần đưa đời sống tinh thần đến gần người dân. Ở các thôn, những đội văn nghệ, nhóm thể thao được duy trì theo nhu cầu, sở thích của người dân. Đến nay, toàn xã có 23 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ và 23 câu lạc bộ thể dục - thể thao cùng nhiều đội, nhóm thể thao, văn nghệ quần chúng ở khu dân cư. Qua đó, người dân có thêm không gian giao lưu, rèn luyện, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa, bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Cùng với đó, xã Triệu Sơn chú trọng khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Sau sáp nhập, nhà văn hóa, sân thể thao tại các thôn tiếp tục được sử dụng làm nơi hội họp, giao lưu, luyện tập, thi đấu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Qua đó, các thiết chế thực sự trở thành điểm kết nối cộng đồng, góp phần duy trì và nâng chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Để những chuyển biến trong đời sống văn hóa được bền vững, xã Triệu Sơn tiếp tục chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, văn minh. Các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, chuẩn mực ứng xử trong gia đình được tuyên truyền, vận động thường xuyên. Việc cưới, việc tang, lễ hội được các gia đình, khu dân cư thực hiện theo hướng văn minh, tiết kiệm. Từ mỗi gia đình, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành quy định chung, xây dựng quan hệ hòa thuận được lan tỏa, góp phần tạo nếp sống đoàn kết, văn minh ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn, cho biết: “Sau sắp xếp, xây dựng đời sống văn hóa càng có ý nghĩa trong việc tạo sự gắn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Vì vậy, xã chú trọng những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện từng thôn, để người dân thực sự phát huy vai trò chủ thể của đời sống văn hóa. Từ đó, các giá trị văn hóa được nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày, tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh được củng cố, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân”.