Tinh thần đoàn kết ấy không chỉ được thể hiện trong những dịp lễ hội mà còn hiện diện qua những việc làm bình dị trong đời sống hằng ngày ở khu dân cư.

Từ những việc làm chung đến sự sẻ chia

Trong các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại phường Tam Phước, chị Lê Thị Nhất, hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước cùng các hội viên, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo và người dân tất bật chuẩn bị nước uống, trái cây, bánh và các phần ăn phục vụ người tham dự. Mỗi người một việc, người chuẩn bị, người sắp xếp, người hỗ trợ phục vụ. Những phần việc tuy nhỏ nhưng cần sự phối hợp và tinh thần tự nguyện của nhiều người.

Người dân phường Tam Phước chung tay tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trên địa bàn.

Chị Nhất chia sẻ: “Không chỉ trong những dịp lễ hội, ở khu phố, hội viên phụ nữ và người dân còn chung tay thực hiện nhiều việc làm thiết thực như: vệ sinh môi trường, quét dọn đường phố, tổ chức hoạt động từ thiện, nấu cơm, cháo hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân tại bệnh viện và trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Những việc làm này có sự góp sức của nhiều người, thể hiện tinh thần sẻ chia trong cộng đồng”.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước Phạm Thị Hoa cho rằng: Sự chung tay, sẻ chia của người dân trong các hoạt động cộng đồng là biểu hiện sinh động của đời sống văn hóa ở cơ sở. Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trên địa bàn phường vừa qua là dịp lan tỏa những giá trị ấy, tiếp tục thúc đẩy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Địa phương chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng phường Tam Phước văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Không chỉ ở dịp lễ, hội, tại phường Nhơn Trạch, sự gắn kết cộng đồng còn được vun đắp qua những hoạt động hướng đến người lao động và các gia đình ở khu nhà trọ. Ở khu phố Phước Thiền, Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức sinh hoạt Tổ Phụ nữ công nhân nhà trọ, phổ biến chính sách, pháp luật, quyền lợi của người lao động, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Lực lượng công an hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến định danh điện tử cho trẻ từ 6 tuổi, tuyên truyền cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và giữ gìn an ninh trật tự.

Trong khi đó, ở khu phố Hiệp Phước, phường Nhơn Trạch, chị Đào Thị Mỹ Hiền, một lao động xa quê, đã cảm nhận được tình cảm gắn bó với nơi mình sinh sống qua sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con khu phố khi gia đình gặp khó khăn. Khi gia đình chị có người mất, khu phố đã vận động hỗ trợ hòm 0 đồng và chi phí mai táng; chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng, hàng xóm góp gạo, rau để san sẻ khó khăn. Chị Hiền chia sẻ: “Sự quan tâm, giúp đỡ của bà con trong lúc gia đình gặp biến cố đã làm tôi thêm gắn bó với nơi này”.

Phát huy vai trò của từng chủ thể

Ở xã Bình Minh, mô hình Giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự được ra mắt tháng 6-2026 tại 5 giáo xứ: Trà Cổ, Bùi Đệ, Bắc Hòa, Bùi Chu và Phú Sơn. Mô hình phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và giáo dân trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động chấp hành các quy định, cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Trần Đức Hòa cho hay: Địa phương luôn chú trọng phối hợp với các tổ chức tôn giáo, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo và người dân góp phần tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương văn minh, nghĩa tình.

Tại xã Thống Nhất, Đại đức Thích Đức Phương, trụ trì chùa Nam Sơn quan tâm vận động phật tử chấp hành quy định của pháp luật, giữ gìn vệ sinh, ứng xử phù hợp trong cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Theo đại đức, sự đồng hành của nhà chùa và phật tử trong các hoạt động chung nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng, chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Việc tổ chức những hoạt động ở các địa bàn có cách làm và đối tượng khác nhau, nhưng đều hướng đến việc khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Khi người dân cùng tham gia, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò kết nối, cơ sở tôn giáo đồng hành và chính quyền phối hợp, những việc làm thiết thực ở khu dân cư có thêm sức lan tỏa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 là dịp để các tầng lớp nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Tinh thần ấy cần tiếp tục được phát huy qua sự chung tay, đồng hành và sẻ chia trong đời sống hằng ngày.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú, khu dân cư là địa bàn trung tâm, người dân là chủ thể, trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giữ vai trò chủ động, nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.