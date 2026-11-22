Các tiết mục biểu diễn kết hợp nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam-Lào. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2026), hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027).

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam đối với đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đồng thời góp phần triển khai chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị.

Chương trình nghệ thuật thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân hai nước. (Ảnh: DUY TOÀN)

Với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, chương trình mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống văn hóa dân tộc và tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi trẻ xúc động cho biết, cảm thấy rất vui khi các tiết mục được biểu diễn trong buổi tối hôm nay được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt, các thành viên trong đoàn cảm nhận như biểu diễn trên chính quê hương của mình. Nghệ sĩ chia sẻ, cảm nhận thông qua buổi biểu diễn nghệ thuật, thông qua giao lưu văn hóa, tình hữu nghị Việt Nam-Lào càng tăng cường sự gắn kết.

Cục trưởng Di sản, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Viengkhone Soukkhavong cho rằng, buổi biểu diễn nghệ thuật hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào; cho người dân Lào, cũng như người dân Việt Nam sinh sống tại Lào thấy được tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển, giúp người dân Lào hiểu thêm sự phong phú của văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam. Ông Viengkhone Soukkhavong cho biết thêm, tất cả các bài hát hôm nay, bản thân ông cũng như người dân Lào đều thích nghe; chương trình hôm nay thể hiện rõ rệt sự gắn kết, gần gũi thân thiết giữa nhân dân hai nước.

Thông qua chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động và gắn kết cộng đồng; tạo điều kiện để bà con kiều bào gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình cảm, tăng cường sự gắn bó với quê hương, đất nước và với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào. Việc đưa các chương trình nghệ thuật từ trong nước đến phục vụ cộng đồng cũng góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm hướng về cội nguồn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, đoàn kết và thắm đượm tình quê hương, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con kiều bào. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cộng đồng, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh, hướng về quê hương và có nhiều đóng góp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.