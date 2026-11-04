Gắn kết cộng đồng qua những sắc màu văn hóa

Nhiều tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 11. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc đang sinh hoạt hằng ngày tại Làng với nhiều hoạt động giao lưu, tái hiện nghi lễ truyền thống, trình diễn dân ca, dân vũ và trải nghiệm văn hóa. Qua những cuộc gặp gỡ giữa các cộng đồng và hoạt động giới thiệu di sản, du khách có dịp tìm hiểu bản sắc văn hóa các vùng miền, cảm nhận sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Giao lưu, trình diễn sắc màu văn hóa

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các chương trình giao lưu mang đậm bản sắc vùng miền.

Ngày 7 và 8/11, tại Làng dân tộc Thái, Khu các làng dân tộc I, chương trình “Vũ điệu kết đoàn” giới thiệu những tiết mục ca múa nhạc, trình diễn chiêng Mường, khèn Mông và vòng xòe đoàn kết, thể hiện tình gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc phía bắc.

Ngày 15/11, tại chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III, đồng bào Khmer tổ chức Lễ dâng y Kathina - 1 trong những nghi lễ truyền thống quan trọng của Phật giáo Nam tông. Đây là dịp phật tử thể hiện lòng thành kính, tinh thần hộ trì Tam Bảo và sự gắn kết trong đời sống tín ngưỡng.

Lễ dâng y Kathina sẽ diễn ra tại chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 18/11, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để các nhóm đồng bào đang sinh hoạt tại Làng gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Du khách sẽ được tìm hiểu một số nghề truyền thống qua hoạt động trình diễn, tương tác cùng nghệ nhân.

Tiếp nối không khí giao lưu, chương trình “Bài ca kết đoàn” sẽ diễn ra trong các ngày 21, 22 và 24/11 tại Làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II. Các tiết mục diễn xướng dân gian, ca múa nhạc của đồng bào được giới thiệu cùng hoạt động trải nghiệm đánh chiêng, múa xoang, múa xòe, chơi nhạc cụ tre nứa, đàn đá; tìm hiểu nghề dệt vải, đan gùi và tham gia trò chơi dân gian như đi cà kheo, ném còn.

Sáng 24/11, đồng bào Ê Đê sẽ tái hiện Lễ cúng nhà dài truyền thống. Nghi lễ phản ánh nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng, phong tục tập quán và ước vọng về cuộc sống bình an, sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình, cộng đồng.

Nhiều tiết mục ca múa nhạc, trình diễn nhạc cụ truyền thống diễn ra trong tháng 11. ﻿(Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trải nghiệm đời sống văn hóa cộng đồng

Tại Vườn tượng Tây Nguyên, Khu các làng dân tộc II, chương trình “Sắc hương đại ngàn” diễn ra trong các ngày 1, 28 và 29/11 gắn với hoạt động thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện”. Qua các tiết mục ca múa nhạc, diễn xướng dân gian, trình diễn nhạc cụ truyền thống và câu chuyện về từng bức tượng, du khách tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của các cộng đồng Tây Nguyên đang sinh hoạt tại Làng. Không gian được điểm xuyết sắc hoa dã quỳ, gợi nét đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.

Cùng với các hoạt động điểm nhấn, 16 không gian làng dân tộc duy trì hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa trong suốt tháng 11. Du khách được tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, phong tục, nghề thủ công; thưởng thức dân ca, dân vũ và các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Then, đàn Tính, múa xòe, cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ tre nứa, múa Rom vông. Những trò chơi dân gian cũng được tổ chức để khách tham quan cùng trải nghiệm.

Du khách thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trong hành trình khám phá đời sống các dân tộc, du khách có dịp thưởng thức những món ăn đặc trưng như xôi đồ, cá nướng, gà nấu măng, khâu nhục, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi, gà nướng, xôi màu; tìm hiểu văn hóa cà-phê, ca-cao. Các hoạt động trải nghiệm hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát và chế biến thuốc nam cũng được duy trì tại các không gian làng dân tộc.

Khám phá không gian Làng Chài và những câu chuyện văn hóa

Trong dịp này, Khu Làng Chài tổ chức hoạt động phục vụ khách tham quan, trải nghiệm. Tại đây, du khách tìm hiểu không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật, ngư cụ và vật dụng gắn với nghề chài lưới, trải nghiệm mặc áo bà ba, đội nón lá, quàng khăn rằn và chụp ảnh lưu niệm.

Trong 2 ngày 14 và 15/11, hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Khu Làng Chài tổ chức nhiều nội dung trải nghiệm hấp dẫn. Trên mặt hồ trình diễn tái hiện những lát cắt đời sống lao động của cư dân vùng sông nước; du khách khám phá 4 không gian nhà Làng Chài, tìm hiểu ngư cụ, tô vẽ mô hình, làm vòng tay thủ công, tham gia trò chơi “Bắt chạch trong chum” và hoạt động nhiếp ảnh “Một thoáng Làng Chài”.

Nhiều nội dung trải nghiệm hấp dẫn tại khu Làng Chài. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trong tháng 11, tại sân lễ hội, Khu các làng dân tộc III tiếp tục trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” phục vụ khách tham quan. Qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật phục chế và nội dung diễn giải, trưng bày giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và những giá trị của nền giáo dục, khoa cử Việt Nam. Không gian trưng bày gồm các nội dung: “Nơi khởi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám-Trường Quốc học đầu tiên của nước ta”; “Hành trình bảo tồn và phát huy Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám” cùng phần trưng bày bổ trợ về giáo dục, khoa cử.

Với chuỗi hoạt động “Đại đoàn kết-Cội nguồn dân tộc”, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hứa hẹn là điểm gặp gỡ của các cộng đồng, giúp công chúng tìm hiểu đời sống, phong tục và di sản của 54 dân tộc. Qua mỗi hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu sinh động, làm nổi bật tình đoàn kết và sự gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam.