Gắn kết cộng đồng, phát huy các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo an sinh xã hội

* Tại Ấp 18, xã Vĩnh Mỹ, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và địa phương dự ngày hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Vĩnh Mỹ cùng đông đảo người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại Ấp 18.

Ấp 18 hiện có hơn 626 hộ, với trên 2.700 nhân khẩu, gồm dân tộc Kinh và Khmer cùng sinh sống. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận ấp đã vận động Nhân dân đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng khu dân cư văn minh. Đến nay, ấp có 144 hộ giàu, đời sống phần lớn người dân ổn định, chỉ còn 1 hộ nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, ấp chú trọng xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong năm 2026, ấp vận động xây dựng 6 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, tổng trị giá 400 triệu đồng; lắp đặt 42 đèn chiếu sáng với kinh phí 42 triệu đồng; vận động trao 150 suất quà, 1,5 tấn gạo và các hình thức hỗ trợ khác, tổng trị giá gần 80 triệu đồng.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu được người dân tích cực hưởng ứng. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hoà giải ở cơ sở cũng được quan tâm thực hiện, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Đồng chí Lê Kim Thuý, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Mỹ, phát động Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quà, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

UBND xã Vĩnh Mỹ trao tặng 4 bộ máy vi tính cho 4 ấp; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban công tác Mặt trận Ấp 18; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ tặng 52 giấy khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quà cho các hộ dân khó khăn tại Ấp 18.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách.

Đồng chí Lê Kim Thuý, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Mỹ, trao bảng tượng trưng tặng máy vi tính cho 4 ấp trên địa bàn xã.

Đồng chí Trần Minh Thới, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Mỹ, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Ấp 18.

* Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại ấp Mỹ Trinh, xã Vĩnh Thanh.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, dự Ngày hội Đại đoàn kết tại ấp Mỹ Trinh.

Tại ngày hội, các tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao giấy khen; nhiều phần quà được trao tặng hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Đồng chí Ngô Nguyên Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã, trao tặng 2 tấn gạo hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ,

trao giấy khen cho Ban công tác Mặt trận ấp Mỹ Trinh có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Phạm Thanh Chờ, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh, trao giấy khen cho Ban công tác Mặt trận 6 ấp có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đồng chí Ngô Nguyên Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh (bên trái), trao tặng 2 tấn gạo cho Uỷ ban MTTQ xã, phục vụ công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh phần lễ, ngày hội còn diễn ra các hoạt động hội thao, giao lưu văn hoá, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Qua đó, địa phương phát động phong trào thi đua năm 2027, quyết tâm xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no.

Đồng chí Nguyễn Quốc Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh, trao thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc trong hội thi nấu ăn với chủ đề “Mâm cơm đại đoàn kết”.

Thi đấu bóng chuyền, 1 trong 4 môn thể thao sôi nổi tại ngày hội.

* Cùng ngày, Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Lộc, xã Phước Long tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Đồng chí Dương Văn Thạnh, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cùng dự.

Đồng chí Dương Văn Thạnh, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (thứ hai từ trái sang) và đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại ấp Vĩnh Lộc, xã Phước Long.

Trong năm 2026, ấp có 2 hộ thoát nghèo, 9 hộ thoát cận nghèo, 844 hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá; vận động xây dựng 8 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn.

Đồng chí Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long, thừa uỷ quyền trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Lộc.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Lộc; Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 5 cá nhân tiêu biểu. Nhiều phần quà cũng được trao đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Trần Thị Phương Quyên tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Trong khuôn khổ ngày hội, hội thi ẩm thực với chủ đề “Hương vị Phước Long - Kết nối cộng đồng” thu hút 17 đội tham gia, tạo không khí giao lưu vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời giới thiệu nét văn hoá ẩm thực, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Phần thi ẩm thực của Trường Mầm non Vĩnh Phú Đông đoạt giải Nhất hội thi.