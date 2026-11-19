Đại sứ Trinh Minh Mạnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vũ Hà/PV TTXVN tại Ấn Độ

Buổi gặp mặt là dịp để Đại sứ quán lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời củng cố tình đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc nơi xa quê hương. Tham dự sự kiện có Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bengaluru N. S. Srinivasa Murthy, đại diện Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Ấn Độ cùng đông đảo kiều bào và các gia đình Việt - Ấn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ với bà con tại Bengaluru kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Ấn Độ. Thông tin về tình hình đất nước, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành tựu nổi bật. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức 9,01% so với cùng kỳ. Những thành tựu này có sự đóng góp đáng trân trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định năm 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Tiếp đó, tháng 9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm Ấn Độ, tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương.

Đại biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vũ Hà/PV TTXVN tại Ấn Độ

Đại sứ nhấn mạnh Bengaluru là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Ấn Độ, có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đại sứ kỳ vọng cộng đồng người Việt tại đây phát huy tri thức, kinh nghiệm để trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với bang Karnataka nói riêng và Ấn Độ nói chung.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cũng thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hơn 6,5 triệu kiều bào tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại sứ khẳng định công tác cộng đồng và bảo hộ công dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán; đồng thời cam kết tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ và tìm kiếm những hình thức kết nối thiết thực hơn với bà con, nhất là tại các địa bàn xa thủ đô New Delhi.

Thay mặt cộng đồng người Việt tại Bengaluru, đại diện Hội Người Việt Nam tại Ấn Độ bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đại sứ quán. Cộng đồng tại đây tuy chưa đông nhưng khá đa dạng, gồm các gia đình Việt - Ấn, chuyên gia công nghệ thông tin, kỹ sư, nghiên cứu sinh và sinh viên. Do sinh sống phân tán, bà con ít có điều kiện gặp gỡ trực tiếp. Thời gian tới, Hội mong muốn phối hợp với Đại sứ quán tổ chức thêm các hoạt động giao lưu, đón Tết cổ truyền, đồng thời duy trì thông tin về lãnh sự, pháp luật sở tại và chú trọng gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Chị Vũ Thị Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Ấn Độ, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Vũ Hà/PV TTXVN tại Ấn Độ

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Vũ Thị Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Ấn Độ, người sáng lập nhóm trực tuyến “Người Việt ở Ấn Độ” từ năm 2013, cho biết nhóm hiện có hơn 7.000 thành viên, trong khi số người Việt thực tế sinh sống trên toàn Ấn Độ ước khoảng 200-300 người. Do khoảng cách địa lý, hoạt động cộng đồng chủ yếu diễn ra trên các nền tảng trực tuyến như WhatsApp, Zalo và tập trung vào các dịp lễ, Tết.

Sau 14 năm gắn bó với Ấn Độ, chị Hòa nhận thấy hình ảnh Việt Nam ngày càng quen thuộc với người dân sở tại. Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng, trong khi bạn bè và đồng nghiệp Ấn Độ cũng ngày càng quan tâm đến lịch sử, văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Về việc gìn giữ tiếng Việt, chị đánh giá cao khóa đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt do Bộ Ngoại giao tổ chức mà bản thân đang tham gia, đồng thời kỳ vọng cộng đồng có thể mở các lớp trực tuyến giúp trẻ em gốc Việt nâng cao kỹ năng đọc, viết.

Không khí buổi gặp mặt càng thêm ấm áp qua những tâm sự chân thành của bà con. Tại buổi gặp mặt, chị Trang, người lập gia đình với anh Praveen Kumar và đang kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản tại Bengaluru, chia sẻ Ấn Độ mang lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và kết nối những giá trị tốt đẹp giữa hai nước. Với thông điệp “xa quê nhưng không xa tình đồng bào”, chị mong muốn cộng đồng ngày càng gắn bó, vững mạnh. Trong khi đó, chị Đỗ Thị Ý xúc động nói về nỗi nhớ tiếng Việt, mâm cơm gia đình và hương vị phở quê nhà; mỗi lần gặp gỡ Đại sứ quán và bà con đồng hương đều giúp chị vơi đi cảm giác đơn độc nơi đất khách.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Trịnh Minh Mạnh cùng Phu nhân chụp ảnh cùng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương. Ảnh: Vũ Hà/PV TTXVN tại Ấn Độ

Đánh giá về cộng đồng người Việt tại địa phương, ông N. S. Srinivasa Murthy, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bengaluru từ năm 2021, nguyên Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Karnataka, nhận xét người Việt Nam thân thiện, có tinh thần gắn kết như một gia đình. Với hơn 10 lần đến thăm Việt Nam trong 5 năm qua, ông đã hỗ trợ nhiều đoàn công tác và doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Karnataka. Ông mong muốn bà con người Việt tại Bengaluru gặp gỡ thường xuyên hơn để vun đắp tình đồng hương và thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước.

Theo chị Vũ Thị Hòa, sự tương đồng về nền tảng văn hóa châu Á, truyền thống và giá trị gia đình là sợi dây gắn kết người dân hai nước. Sự cởi mở, tôn trọng và hòa nhập trong các gia đình Việt - Ấn cũng góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, mở ra kỳ vọng về những hoạt động kết nối thường xuyên và thiết thực hơn giữa Đại sứ quán với cộng đồng người Việt tại Bengaluru. Qua đó, bà con có thêm điều kiện gắn bó, phát huy vai trò cầu nối văn hóa, kinh tế và đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.