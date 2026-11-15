Gắn kết cộng đồng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Các cá nhân được tôn vinh tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 15/11, tại Trường đại học Khoa học kỹ thuật Gyeonggi, thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp Bộ Nội vụ Việt Nam và một số cơ quan của Hàn Quốc tổ chức Sự kiện “Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2026”.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, đoàn công tác Bộ Nội vụ Việt Nam, đại diện chính quyền thành phố Siheung, nhà trường, các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài và người lao động Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Hồ ghi nhận sự cần cù, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của người lao động Việt Nam đối với gia đình, quê hương và sự phát triển của doanh nghiệp Hàn Quốc. Đại sứ nhấn mạnh, mỗi người lao động làm việc tốt, sống có trách nhiệm đều góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam và tăng cường sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Vũ Hồ đề nghị, người lao động Việt Nam tiếp tục nâng cao tay nghề, học tiếng Hàn, chấp hành pháp luật sở tại, thực hiện đúng hợp đồng và chủ động liên hệ các cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ; đồng thời cảm ơn các đối tác Hàn Quốc đã quan tâm, đồng hành cùng cộng đồng lao động Việt Nam.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Chương trình gồm các hoạt động vinh danh người lao động, doanh nghiệp tiêu biểu; cung cấp thông tin, tư vấn chính sách, pháp luật và giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần bảo vệ quyền lợi và tăng cường gắn kết người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.