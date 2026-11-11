Gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc văn hóa

Người dân thôn Ngọc Hà, xã Linh Hồ giữ gìn tiếng khèn Mông.

Lần đầu tiên nước ta dành riêng một mốc thời gian quy mô toàn quốc cho Ngày Văn hóa Việt Nam có thông điệp vô cùng sâu sắc. Qua đó khẳng định, văn hóa không chỉ là một lĩnh vực đơn lẻ mà là mục tiêu, động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc định hình và khẳng định các giá trị văn hóa giúp bồi đắp niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tạo nên sức mạnh mềm to lớn để Việt Nam hội nhập vững vàng.

Cùng với cả nước, từ ngày 1-11 đến ngày 25-11, Tuyên Quang tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ nhất và Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn lần thứ hai. Các hoạt động hướng tới tăng cường gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, Ngày hội được tổ chức tại các thôn, tổ dân phố từ ngày mùng 1-11 đến ngày 18-11; Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết và các sự kiện cấp tỉnh diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24-11. Tỉnh phấn đấu đạt tỉ lệ 100% thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội, đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia các hoạt động phù hợp.

Các hoạt động tập trung tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo tồn di sản, thực hành văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn phát triển văn hóa với kinh tế và du lịch địa phương.

Người dân xã Lũng Cú và du khách cùng tham gia các hoạt động thể thao. Ảnh: P.V

Điểm nhấn của chương trình là Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21-11 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1. Trong khuôn khổ liên hoan còn có hoạt động giới thiệu “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, sản vật và tiềm năng du lịch của địa phương.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn lần thứ hai được tổ chức từ ngày 22 đến 24-11 tại xã Tân Trịnh, với sự tham gia của 8 xã. Mỗi xã dự kiến cử từ 25 đến 30 người.

Cùng với các sự kiện cấp tỉnh, UBND xã, phường phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức Ngày hội tại khu dân cư theo hướng thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các địa phương được khuyến khích duy trì ít nhất một hoạt động, mô hình hoặc sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo chuyển biến bền vững trong đời sống văn hóa cộng đồng sau Ngày hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Tuyên Quang kỳ vọng tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy du lịch, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.