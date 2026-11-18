Một người phụ nữ đi xe máy tại TP.HCM bất ngờ bị hàng hóa cồng kềnh trên phương tiện bên cạnh va trúng, khiến cả người và xe ngã ngay trước đầu ô tô tải đang di chuyển. May mắn, người phụ nữ kịp rời khỏi xe trước khi bánh ô tô tải cán qua chiếc xe máy.