Gắn kết chính quyền với nhân dân từ những lá thư

Những lá thư này đã phần nào thể hiện trách nhiệm, sự chân thành của chính quyền sẵn sàng là điểm tựa, cùng chia sẻ vui, buồn với nhân dân. Đây cũng là một trong những mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh “chính quyền thân thiện” trong lòng người dân của 114 xã, phường, đặc khu ở TP Hải Phòng.

Anh Tạ Huy Hùng ở tổ dân phố Sông He nhận giấy khai sinh, thư chúc mừng của phường Dương Kinh, TP Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng

Trên thực tế, trong tâm lý của một số người dân vẫn có khoảng cách ngại tiếp xúc với chính quyền. Điều này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy xấu, như: Cung cấp thông tin bị hạn chế, thậm chí sai lệch, có thể dẫn tới tích tụ bức xúc, suy giảm niềm tin làm ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Chính vì vậy, việc xây dựng chính quyền thân thiện, gắn kết để tạo niềm tin, sự thấu hiểu, cảm thông hai chiều giữa chính quyền với người dân là rất cần thiết.

Thiết nghĩ, để xây dựng chính quyền thật sự thân thiện, bên cạnh lá thư chia sẻ vui, buồn thì các cấp chính quyền địa phương cần phải có các hành động thân thiện, ứng xử thân thiện, như: Cán bộ, công chức, viên chức thực sự xem mình là “công bộc của dân”, tiếp đón người dân bằng sự nhã nhặn, hướng dẫn tận tình. Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đúng luật, minh bạch. Cán bộ phải bám nắm cơ sở, quan tâm lắng nghe, giải quyết thấu đáo nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của người dân; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống người dân... Đây mới là sự thân thiện đích thực để ngày càng vun đắp niềm tin, sự gắn kết giữa chính quyền với người dân; để người dân chủ động mở lòng, hiến kế, ủng hộ và tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.