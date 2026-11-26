Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào ngày 8/10, tại thủ đô Vientiane. (Nguồn: VGP)

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, chuyến công tác của Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng việc tham dự các Hội nghị cấp cao tiểu vùng Mekong mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối và cùng hướng tới phát triển bền vững. Trong dòng chảy hợp tác ấy, sự gắn bó giữa hai nước tiếp tục là điểm tựa quan trọng để vun đắp đồng thuận, nối dài những cơ hội phát triển cho khu vực.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Lào, đồng thời là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng, mang thông điệp chính trị và đối ngoại sâu sắc: Tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của xứ sở triệu voi, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Dấu mốc củng cố gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào

Thông điệp ấy bắt nguồn từ chính chiều sâu lịch sử của quan hệ song phương. Cùng vun đắp qua những năm tháng đấu tranh chung, sự hỗ trợ lẫn nhau và quá trình hợp tác lâu dài, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đã trở thành tài sản quý báu, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, phát huy. Đây là di sản quý báu mà cả hai nước đều cam kết gìn giữ, bảo vệ và tiếp tục phát huy vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, vượt lên trên cả các khuôn khổ CLMV và ACMECS, tình hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, là mối quan hệ hợp tác song phương toàn diện, phục vụ lợi ích căn bản của cả hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Chuyến công tác của Thủ tướng Saleumxay Kommasith mang ý nghĩa đặc biệt khi tiếp nối chuyến thăm chính thức Lào của người đồng cấp Việt Nam Lê Minh Hưng vào tháng 10/2026. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục, thực chất cho thấy quyết tâm chính trị nhất quán của lãnh đạo hai nước trong việc không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt này. Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng và kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính kế thừa, liên tục và thống nhất trong quan hệ hai nước.

Mở rộng không gian phát triển chung

Nếu quan hệ song phương là nền tảng, sự tham gia tích cực của Việt Nam và Lào trong các Cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong tạo thêm không gian để hai nước phát huy lợi thế, phối hợp nguồn lực và đóng góp cho sự phát triển chung. Việc Thủ tướng Saleumxay Kommasith dự cả hai Hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS thể hiện sự coi trọng của Lào đối với các cơ chế hợp tác khu vực, đồng thời khẳng định tinh thần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.

CLMV và ACMECS có những trọng tâm riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu tăng cường liên kết và thúc đẩy phát triển tiểu vùng. Hai cơ chế bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện để các nước thành viên phối hợp chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy những sáng kiến phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi quốc gia.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, trong một thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ, không quốc gia nào có thể đạt được phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng. Những thách thức như bất ổn kinh tế, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, an ninh lương thực và năng lượng, cùng những gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi các nước Mekong phải phối hợp chặt chẽ hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp Ban tổ chức CLMV 12 và ACMECS 11 nhằm rà soát công tác chuẩn bị của hai Hội nghị, ngày 29/10. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS 11 càng thể hiện cam kết đối với hội nhập khu vực và mong muốn thúc đẩy một tiểu vùng Mekong kết nối chặt chẽ, năng động, thịnh vượng hơn. Với tiềm năng kinh tế ngày càng phát triển, vị trí địa lý chiến lược, kinh nghiệm phát triển và mạng lưới quan hệ đối tác rộng khắp trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và triển khai hợp tác thiết thực giữa các quốc gia thành viên.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy kết nối, hợp tác kinh tế và phát triển bền vững, cũng như những đóng góp vào việc củng cố đoàn kết ASEAN và cấu trúc khu vực rộng lớn hơn. Việc tổ chức thành công hai Hội nghị sẽ tạo động lực mới cho cả hai cơ chế, đặc biệt trong việc chuyển các cam kết chính trị thành những chương trình và dự án cụ thể.

Đồng thuận và hành động, để kết nối và thịnh vượng

Với sự gần gũi về địa lý và tình hữu nghị đặc biệt, hai quốc gia Việt Nam và Lào có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành những mắt xích quan trọng thúc đẩy liên kết tiểu vùng.

Việt Nam có lợi thế về hệ thống cảng biển, quy mô thị trường, mạng lưới giao thông và khả năng kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế; trong khi Lào có vị trí trung tâm trên đất liền của tiểu vùng Mekong, có tiềm năng lớn về tài nguyên, năng lượng và khả năng kết nối với các nước láng giềng. Việc phát huy hiệu quả những lợi thế bổ trợ này không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường liên kết giữa các thành viên CLMV và ACMECS.

Vì vậy, theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, giờ đây, hai nước cần tập trung vào ba nhóm giải pháp như ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, logistics và các hành lang kinh tế tiểu vùng; đẩy mạnh kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư và năng lượng, từng bước hình thành các chuỗi giá trị liên kết giữa các nền kinh tế; tăng cường kết nối thể chế, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.

Hai nước cũng cần phát huy vai trò chủ động trong việc kết nối các sáng kiến, chương trình và dự án hợp tác song phương với các khuôn khổ CLMV và ACMECS; đồng thời tăng cường phối hợp với các nước thành viên, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân để huy động nguồn lực, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của các hoạt động kết nối.

Khi sợi dây kết nối ấy được tăng cường và phát huy hiệu quả, đây sẽ là nền tảng quan trọng để mở rộng liên kết với các nước trong tiểu vùng, góp phần xây dựng một không gian kinh tế Mekong gắn kết, năng động, tự cường và phát triển bền vững.

Khi đó, chủ điểm “kết nối” của Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS 11 sẽ không chỉ dừng lại ở định hướng mà từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho các quốc gia và người dân trong toàn tiểu vùng.

“Với sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam và sự tham gia tích cực của Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng lãnh đạo các nước thành viên, chuyến thăm chính thức Việt Nam và hai hội nghị cấp cao sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào, đồng thời góp phần xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, kết nối và phát triển bền vững”, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Có thể nói, chuyến thăm của Thủ tướng Saleumxay Kommasith góp phần củng cố tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn bó mang ý nghĩa chiến lược; đồng thời mở ra cơ hội để hai nước cùng thúc đẩy kết nối và hợp tác tiểu vùng.

Với Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS 11, Đại sứ Khamphao Ernthavanh kỳ vọng những cam kết và sáng kiến sẽ được lãnh đạo các nước thống nhất chuyển hóa thành những chương trình, dự án và hoạt động cụ thể, với cơ chế triển khai rõ ràng và lợi ích có thể đánh giá được; từ đó, đem lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia và nhân dân.

Khi lòng tin tạo nền tảng cho đồng thuận, khi kết nối mở rộng không gian phát triển và khi hợp tác được cụ thể hóa bằng hành động, tiểu vùng Mekong sẽ có thêm động lực để tiến tới một tương lai gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

Đó cũng là cách thiết thực để Việt Nam và Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề: “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng” (Connecting CLMV - Harnessing Potential - Building a Prosperous Future).

Các nhà lãnh đạo dự kiến tập trung trao đổi về việc gia tăng kết nối kinh tế giữa các nước thành viên và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực, trong đó chú trọng kết nối cơ sở hạ tầng, logistics, thương mại, chuỗi cung ứng, giao lưu nhân dân và môi trường. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ thảo luận các giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực nhằm tạo đột phá cho hợp tác.

Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” (Strengthening Socio - Economic Development Towards Smart and Sustainable ACMECS). Các nội dung trọng tâm gồm rà soát tình hình triển khai hợp tác ACMECS, trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS cho giai đoạn mới.