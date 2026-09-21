Gắn kết chặt chẽ xây dựng và thi hành pháp luật

Tham dự hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã xác định rõ yêu cầu tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật.

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian qua, với sự chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tháo gỡ vướng mắc về thể chế để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn và hạn chế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc.

Vì vậy, theo Phó Thủ tướng, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay không chỉ là “thi hành đúng pháp luật” mà phải tiến tới “chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn”; chuyển mạnh sang quản trị theo “vòng đời của văn bản quy phạm pháp luật” - từ xây dựng chính sách, soạn thảo, đánh giá tác động, ban hành, tổ chức thực hiện đến theo dõi, đánh giá tác động sau ban hành, sửa đổi, hoàn thiện văn bản; xác định tổ chức thi hành pháp luật là khâu kiểm chứng chất lượng của quá trình xây dựng pháp luật và cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình hoàn thiện pháp luật tiếp theo.

Quang cảnh hội thảo.

Phó Thủ tướng nêu rõ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật đồng bộ theo hướng kết nối chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật thành một chu trình thống nhất; lấy chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là nền tảng của đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng cơ chế, tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá công tác tổ chức thi hành pháp luật theo hướng khách quan, thực chất, có thể đo lường và kiểm chứng; khắc phục tình trạng đánh giá chủ yếu thông qua báo cáo, thống kê của các cơ quan nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta đã xác định thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Vì vậy, đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của ngành tư pháp, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và mỗi cán bộ thực thi công vụ. Phó Thủ tướng tin tưởng và mong rằng, hội thảo sẽ đề xuất được những giải pháp cụ thể, có thể thể chế hóa, đo lường và tổ chức thực hiện được trong thực tế. Qua đó, góp phần để pháp luật thực sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Bộ Tư pháp rất mong nhận được ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu tham dự hội thảo, trong đó tập trung vào bối cảnh, yêu cầu thực tiễn quốc tế và trong nước đang tác động trực tiếp, sâu sắc đến sự cần thiết phải đổi mới tư duy, phương thức tổ chức thi hành pháp luật; thực trạng công tác tổ chức thi hành pháp luật ở bộ, ngành, địa phương nói riêng và ở Việt Nam nói chung, những điển hình tốt, cách làm hay; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; các giải pháp cụ thể tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật; kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo với Việt Nam (nếu có).